Македонските универзитети втора година по ред се наоѓаат надвор од листата „Глобал 2000“ која ги рангира најдобрите образовни институции во светот. Според методологијата на Центарот за светско рангирање на универзитети (CWUR), институциите се оценуваат врз основа на квалитетот на образованието, вработливоста на дипломираните студенти, квалитетот на наставниот кадар и научноистражувачката работа.

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје повеќе не фигурира на CWUR листата на 2.000 најдобри универзитети во светот откако во 2024 година се најде на 1.990 место. По континуиран пад од 1.816. место во 2019 до 1.990. во 2024, УКИМ во 2025 и 2026 година воопшто не е рангиран.

Во регионот, најдобро рангиран е Националниот и Каподистриски универзитет во Атина, кој се најде на 297 место на светската листа. Следува Универзитетот во Белград на 393 место, а на 444 место се најде универзитетот во Љубљана и Универзитетот во Загреб на 522 место. Од земјите во регионот, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија е најслабо рангиран, на 1.089 место.

На CWUR листата, Грција е застапена со 12 универзитети, Србија со четири, Хрватска со три, а Словенија и Бугарија со по два универзитета. Грција, Србија, Словенија и Хрватска имаат подобри позиции на глобалната академска мапа, додека Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово воопшто немаат свои универзитети на листата на најдобрите 2000.

Првите на листата се најдоа Харвард, Институтот за технологија во Масачусетс (МИТ) и Стенфорд во САД, како и Окфорд и Кембриџ во Британија.

Дури 8 универзитети во првите 10 се наоѓаат во Соединетите Американски Држави, а вкупно имаат 313 рангирани универзитети на веднаш зад Кина која има дури 360 универзитети во топ 2000. Јапонија исто така се издвојува со 102 и Велика Британија со 89 институции. Франција има 71 претставник на листата, додека Русија е застапена со 42 универзитети.