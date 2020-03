Амбасадорот на ЕУ во Скопје, Самуел Жбогар, на својот Твитер профил објави дека Европската Унија ќе ѝ помогне на Македонија во борбата против корона вирусот со средства во висина од 66 милиони евра. Од нив, 4 милиони евра се наменети за итни потреби, 50 милиони евра за социо-економско опоравување, 9 милиони евра за приватниот сектор и 3 милиони евра за директна поддршка на државниот буџет.

„Сите ние сме заедно во борбата против овој злобен вирус. Во ова тешко време, ЕУ ќе ја поддржи Северна Македонија“, напиша евроамбасадорот Жбогар.

We are all together in the fight against this vicious virus. In this time of need EU will support North Macedonia with:

➡️Up to 4 mio for immediate needs

➡️Up to 50 mio for socioeconomic recovery

➡️9 mio for private sector

➡️3 mio direct budget support

​#IdninaZaedno #EUsoTebe pic.twitter.com/dhBQNSj6yz

— EU Ambassador (@AmbassadorEU) March 24, 2020