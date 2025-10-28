вто, 28 октомври, 2025

Мајкрософт и ОпенАИ постигнаа нов договор вреден 500 милијарди долари

Според новиот договор, „Мајкрософт“ ќе поседува 27% од „ОпенАИ Груп ПБЦ“, проценета на приближно 135 милијарди долари, додека непрофитната гранка на „ОпенАИ“ ќе поседува удел од 130 милијарди долари во профитниот субјект

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Focal Foto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Мајкрософт“ и „ОпенАИ“ објавија во вторник дека постигнале нов договор што му овозможува на развивачот на ChatGPT да продолжи со своите планови за трансформација во профитна корпорација за јавна корист, пренесува Ројтерс.

Според новиот договор, „Мајкрософт“ ќе поседува 27% од „ОпенАИ Груп ПБЦ“, проценета на приближно 135 милијарди долари, додека непрофитната гранка на „ОпенАИ“ ќе поседува удел од 130 милијарди долари во профитниот субјект. Сепак, „Мајкрософт“ повеќе нема да има право на првенствено одбивање да служи како давател на услуги во облак на „ОпенАИ“. Компанијата, сепак, соопшти дека „ОпенАИ“ склучила договор за купување услуги на „Азур“ во вредност од 250 милијарди долари.

Договорот, исто така, го менува времетраењето на правата на Microsoft да ги користи моделите и производите на OpenAI. Microsoft сега ќе може да ја користи IP-то на OpenAI, со исклучок на потрошувачкиот хардвер, на кој OpenAI работи со Џони Ајв, до 2032 година.

Тоа исто така ја вклучува IP-то развиено откако OpenAI ќе објави дека достигнало вештачка општа интелигенција, или AI што може да размислува како човек. Група експерти од трета страна сега ќе треба да го потврди тврдењето на OpenAI дека достигнало вештачка општа интелигенција (AGI).

Мајкрософт ќе ги задржи правата за моделите и производите на OpenAI, освен за потрошувачкиот хардвер, до 2032 година. Тоа ги вклучува моделите и производите развиени откако OpenAI ќе објави дека постигнал општа интелигенција, нешто што не било дел од оригиналниот договор.

Но, Мајкрософт ќе ги изгуби правата за истражувањето на OpenAI или кога панелот ќе потврди дека OpenAI постигнал AGI или до 2030 година, што и да се случи прво. Microsoft, исто така, ќе го прекине својот договор за поделба на приходите со OpenAI кога AGI ќе биде потврден.

ИзворРојтерс

ПОВРЗАНО

Економија

Глобалната машина за крипто банкомати на семејството Трамп

На средбата со кинески бизнисмен и неговите соработници на маргините на конференцијата за криптовалути во мај оваа година, синот на американскиот претседател Доналд Џ....
Повеќе
Економија

Од вечерва ново поскапување на горивата

Дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за еден денар по литар, а цената на бензините се зголемува за половина денар, одлучи денеска Регулаторната...
Повеќе

Најнови

Економија

Глобалната машина за крипто банкомати на семејството Трамп

На средбата со кинески бизнисмен и неговите соработници на маргините на конференцијата за криптовалути во мај оваа година, синот на американскиот претседател Доналд Џ. Трамп ги разгледа своите вообичаени теми за...
Повеќе
Економија

Мајкрософт и ОпенАИ постигнаа нов договор вреден 500 милијарди долари

„Мајкрософт“ и „ОпенАИ“ објавија во вторник дека постигнале нов договор што му овозможува на развивачот на ChatGPT да продолжи со своите планови за трансформација во профитна корпорација за јавна корист, пренесува...
Повеќе
Подглавна секција

Во нови американски напади се убиени 14 нарко трговци, Мексико го предводи спасувањето на преживеан

Американски напади врз осомничени бродови за трговија со дрога во источниот Пацифик убија 14 наводни трговци и оставија за сега потврдено само еден преживеан, изјави американскиот министер за одбрана Пит Хегсет,...
Повеќе
Подглавна секција

Заклучно со извештајот на ОН руските напади со беспилотни летала врз цивили во Украина се воени злосторства

Комисијата за човекови права на ОН заклучи дека нападите со беспилотни летала на Русија врз цивили во југоисточна Украина претставуваат злосторства против човештвото и воени злосторства, пренесува Гардијан. Во извештај објавен оваа...
Повеќе

Глобалната машина за крипто банкомати на семејството Трамп

На средбата со кинески бизнисмен и неговите соработници на маргините на конференцијата за криптовалути во мај оваа година, синот на американскиот претседател Доналд Џ. Трамп ги разгледа своите вообичаени...

Мајкрософт и ОпенАИ постигнаа нов договор вреден 500 милијарди долари

Во нови американски напади се убиени 14 нарко трговци, Мексико го предводи спасувањето на преживеан

Заклучно со извештајот на ОН руските напади со беспилотни летала врз цивили во Украина се воени злосторства

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Глобалната машина за крипто банкомати на семејството Трамп

Во нови американски напади се убиени 14 нарко трговци, Мексико го предводи спасувањето на преживеан

Заклучно со извештајот на ОН руските напади со беспилотни летала врз цивили во Украина се воени злосторства