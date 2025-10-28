Мајкрософт и ОпенАИ постигнаа нов договор вреден 500 милијарди долари

„Мајкрософт“ и „ОпенАИ“ објавија во вторник дека постигнале нов договор што му овозможува на развивачот на ChatGPT да продолжи со своите планови за трансформација во профитна корпорација за јавна корист, пренесува Ројтерс.

Според новиот договор, „Мајкрософт“ ќе поседува 27% од „ОпенАИ Груп ПБЦ“, проценета на приближно 135 милијарди долари, додека непрофитната гранка на „ОпенАИ“ ќе поседува удел од 130 милијарди долари во профитниот субјект. Сепак, „Мајкрософт“ повеќе нема да има право на првенствено одбивање да служи како давател на услуги во облак на „ОпенАИ“. Компанијата, сепак, соопшти дека „ОпенАИ“ склучила договор за купување услуги на „Азур“ во вредност од 250 милијарди долари.

Договорот, исто така, го менува времетраењето на правата на Microsoft да ги користи моделите и производите на OpenAI. Microsoft сега ќе може да ја користи IP-то на OpenAI, со исклучок на потрошувачкиот хардвер, на кој OpenAI работи со Џони Ајв, до 2032 година.

Тоа исто така ја вклучува IP-то развиено откако OpenAI ќе објави дека достигнало вештачка општа интелигенција, или AI што може да размислува како човек. Група експерти од трета страна сега ќе треба да го потврди тврдењето на OpenAI дека достигнало вештачка општа интелигенција (AGI).

Мајкрософт ќе ги задржи правата за моделите и производите на OpenAI, освен за потрошувачкиот хардвер, до 2032 година. Тоа ги вклучува моделите и производите развиени откако OpenAI ќе објави дека постигнал општа интелигенција, нешто што не било дел од оригиналниот договор.

Но, Мајкрософт ќе ги изгуби правата за истражувањето на OpenAI или кога панелот ќе потврди дека OpenAI постигнал AGI или до 2030 година, што и да се случи прво. Microsoft, исто така, ќе го прекине својот договор за поделба на приходите со OpenAI кога AGI ќе биде потврден.