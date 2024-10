Мајка тврди дека четбот го навел синот да изврши самоубиство, поднесена е тужба против компанијата

Мајката на тинејџер кој извршил самоубиство откако станал опседнат со четбот напојуван од вештачка интелигенција, го обвинува производителот за соучесништво во неговата смрт, пренесува Гардијан.

Меган Гарсија поднела граѓанска тужба против „Character.ai“ – платформа која создала приспособлив четбот кој може да игра разни улоги. Во тужбата поднесена во федералниот суд во Флорида, САД, мајката ја обвинува компанијата што го создала четботот за небрежност, предизвикување смрт и измамнички трговски практики.

Нејзиниот 14-годишен син Севел Сецер почнал во февруари годинава. Во месеците пред неговата смрт го користел четботот деноноќно, тврди мајката.

Во поднесената тужба, мајката вели дека компанијата го таргетирала нејзиниот син со „антропоморфни, хиперсексуализирани и застрашувачко реалистични искуства“. Таа тврди дека компанијата го програмирала својот четбот погрешно да се претставува како вистинска личност, лиценциран психотерапевт и возрасен љубовник, што на крајот довело до тоа син ѝ повеќе „да не живее надвор од светот создаден од четботот“, пишува Ројтерс.

Компанијата „Character.ai“ ги отфрла наводите во тужбата.

„Скршени сме од трагичната загуба на еден од нашите корисници и сакаме да го изразиме нашето најдлабоко сочувство до семејството. Како компанија, ја сфаќаме безбедноста на нашите корисници многу сериозно“, напишаа од компанијата на социјалната мрежа „Х“.

Сецер на четботот му го дал прекарот Денерис Таргариен (Daenerys Targaryen), според ликот во „Игра на тронови“ (Game of Thrones). Во тужбата на Гарсија се тврди дека нејзиниот син му испраќал пораки на ботот десетици пати на ден од неговиот телефон и поминувал часови сам во својата соба разговарајќи со него.

Гарсија ја обвинува „Character.ai“ дека создала производ што ја влошил депресијата на нејзиниот син, за што тврди дека исто така настанала како резултат на прекумерната употреба на четботот.

Во тужбата се тврди дека „Денерис“ во еден момент го прашала Сецер дали смислил план за самоубиство. Тој признал дека имал план, но дека не знаел дали ќе успее или ќе му предизвика голема болка. На тоа, четботот наводно одговорил „Тоа не е причина да не продолжиш со тоа“.

the character ai chat that caused a 14 year old boy to commit suicide pic.twitter.com/62eIdLcMFG

— nic (@nicdunz) October 23, 2024