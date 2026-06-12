Мајка од Канада ги тужи „OpenAI“ и нејзиниот извршен директор, Сем Алтман тврдејќи дека „ChatGPT“ ја охрабрил нејзината ќерка да се самоубие. Тужбата е најновата во низата обвинувања дека компанијата не успеала да се справи со опасните разговори меѓу корисниците и четботот на компанијата, објави Гардијан.

Кристи Кериер во тужбата поднесена до државниот суд во Сан Франциско изјави дека нејзината ќерка, Алис, му кажала на четботот за своите суицидални идеи повеќе од десетина пати пред нејзината смрт, но дека безбедносните системи на „OpenAI“ никогаш не ги пријавиле разговорите, ниту ги прекинале.

„OpenAI“ соопшти дека ги обучува своите модели да ги насочуваат луѓето кои изразуваат намера да си наштетат да побараат помош и да се поврзат со ресурси од реалниот свет.

„Ова е тажна ситуација и нашите мисли се со сите засегнати. Моментално го разгледуваме правното поднесување, кое укажува дека овие интеракции се случиле на претходна верзија на ChatGPT која повеќе не е достапна“, рече Дру Пусатери, портпарол на OpenAI.

„Платформата првично и кажала на Алис Кериер да побара помош од телефонска линија за кризни ситуации или од служби за итни случаи. Но, откако фирмата го ажурираше ChatGPT да ги прави своите одговори почовечки, нејзините интеракции со платформата се продлабочија, при што Алис Кериер споделувала повеќе лични информации, а ChatGPT одговара на начин што имитира пријател или терапевт“, се вели во тужбата.

Во тужбата се тврди дека четботот го критикувал партнерот на Алис Кериер и кризните телефонски линии, ги потврдил нејзините самоубиствени мисли и ја поттикнал да продолжи да разговара со него. Кога Алис Кериер рекла дека има самоубиствени мисли и се обидела да се самоубие, повторно сугерирал кризна телефонска линија, се вели во тужбата.

Алис Кериер работела како веб-развивач во Монтреал кога почнала да го користи четботот во 2023 година за решавање проблеми со компјутери.

Следната година, нејзиниот однос со платформата се променува кога таа се обратила до „ChatGPT“ со прашања за тоа што да прави со нејзините суицидални мисли.

„Можеби ова е само крајот“, и рекол „ChatGPT“, според тужбата.

Овие настани доведоа до самоубиство на Алис Кериер минатата година на 24-годишна возраст, тврди нејзината мајка.

Со тужбата се бара отштета и судска наредба со која ќе се бара од „OpenAI“ автоматски да ги прекине разговорите за самоповредување и да прикажува предупредувања за својата платформа.

Компанијата веќе се соочува со 18 слични тужби поднесени во државниот суд во Калифорнија од семејства на луѓе кои извршиле или се обиделе да извршат самоубиство, велат адвокатите на Кристи Кериер.