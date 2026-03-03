Мајка и ќерка загинаа по пад од зграда во населбата Тафталиџе во скопската Општина Карпош. Настанот се случил во попладневните часови, а локацијата со часови беше блокирана од полициски комбиња и возила на Брза помош.

Министерството за внатрешни работи само кусо информира дека околу 14:15 часот било пријавено дека од балкон од зграда се фрлиле женско лице и малолетно дете за кои на лице место било констатирано дека се починати.

Постапка за случајот отвори и Јавното Обвинителство, од каде информираа дека дежурен јавен обвинител извршил увид на лице место, како и дека е побарана обдукција на телата на починатите и прибирање траги и докази. Во меѓувреме, од Обвинителството посочуваат дека во соработка со МВР се вршат разговори со повеќе лица кои би можеле да имаат сознанија за причините за настанот.