Прилепчанка која живеела во Тетово физички го малтретирала и го фрлила на асфалт своето тримесечно бебе. Новороденчето го спасиле случајни минувачи, кои пријавиле во полиција, а мајката била уапсена. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, полициски службеници од СВР Тетово вчера ја лишиле од слобода В.М.(42) од Прилеп, со престој во Тетово, а подоцна го уапсиле и Б.С.(37) од селото Сараќино.

„Претходно, во СВР Тетово било пријавено дека В.М. била забележана како физички го малтретира и удира на асфалт своето тримесечно бебе. Лицата што го забележале тоа, ѝ го одземале детето и го пријавиле случајот. За настанот е известен социјален работник и инспектор за малолетници, а двете лица се задржани во полициска станица и по документирање

на случајот против нив ќе следува соодветна пријава“, посочуваат од МВР.