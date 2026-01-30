Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по влажни коловози, информираат утрово од АМСМ. Намалена видливост до 70 метри и појава на магла има на патниот правец Тетово – Гостивар и одрон на патниот правец Берово – Струмица кај селото Ратево поради кој сообраќајот се одвива по направена девијација во должина од 50 метри. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата.

Ова особено се однесува на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони како што се делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини, од македонска страна, нема подолги задржувања за патнички возила и автобуси за влез и излез од државата.

АМСМ потсетува дека од 15.11.2025 година започна законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата, без оглед на моменталната временска состојба. Оваа обврска ќе трае до 15.03.2026 година.