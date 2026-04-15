Петер Маѓар, победникот на унгарските избори и новиот премиер на земјата, го повика Виктор Орбан да го повлече контроверзното вето за заемот од 90 милијарди евра за Украина пред да ја напушти функцијата во мај, пренесува Еуроњуз.

Финансиската шема беше договорена од 27-те лидери на Европската Унија во декември, но Орбан го искористи своето вето кон средината на февруари за да ја блокира правната постапка поради неповрзан спор со Киев, поврзан со нафтоводот „Дружба“, кој носи евтина руска нафта.

Спорот беше истакнат во неуспешната кампања за реизбор на Орбан.

„Виктор Орбан го прифати заемот (во декември) и рече за време на изборната кампања дека сè додека нема нафта, нема пари“, рече Маѓар во среда за време на неговото прво интервју со унгарскиот јавен радиодифузер од 2024 година.

Маѓар се осврна на зборовите на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој оваа недела рече дека нафтоводот може да се поправи „не целосно, но доволно за да функционира“ до крајот на месецот. Инфраструктурата беше сериозно оштетена во јануари од руски беспилотни летала.

Враќањето на протокот ќе биде „многу важно за нашата земја“, рече Маѓар, сигнализирајќи ја својата желба да продолжи со купувањето руска нафта во блиска иднина.

„Во следните 30 дена, владата на Орбан сè уште работи како извршна влада“, додаде Маѓар.

„Затоа мислам дека, ако „Дружба“ се рестартира, Виктор Орбан ќе го ослободи своето техничко вето.“

Само еден елемент од заемот од 90 милијарди евра, регулатива за измена на буџетот на ЕУ што бара едногласност, сè уште е во мирување. Во принцип, Орбан би можел да му наложи на својот амбасадор во Брисел да го укине ветото во секое време и да ја заврши законодавната постапка.

Сепак, далеку е од јасно дали Орбан, кој го направи Зеленски непријател на својата кампања, ќе дозволи ова да се случи пред да ја напушти функцијата некаде во мај.

Европската комисија брзо ги поставува темелите за да го направи првиот трансфер до Киев штом ќе се надмине застојот. Извршната власт има резерва од позајмени пари при рака, па затоа само чека законски благослов за да се продолжи.

Во вторник, Комисијата изјави дека понудата за испраќање надворешна инспекција на гасоводот „Дружба“ и плаќање за поправка со средства од ЕУ, што беше дадена за да се смири Орбан, сè уште е применлива по изборите. (Инспекцијата сè уште не е извршена.)

„Секако, очекуваме сите лидери на ЕУ, сите земји-членки, да се придржуваат кон своите обврски“, изјави портпарол на Комисијата.

По жестокиот судир со Орбан околу неговото „неприфатливо“ вето, главните градови се заинтересирани да ја свртат страницата и да ја остават епизодата зад себе.

Зборувајќи заедно со Зеленски во вторник, германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека воените средства од заемот „мора да бидат веднаш исплатени“.

„Украина итно има потреба од нив. Потоа Украина ќе може да ја финансира својата одбрана на долг рок. Русија треба да го сфати ова сериозно“, рече Мерц.

Зеленски ја повтори пораката и изрази увереност дека, под водство на Унгарија, Унгарија ќе престане да ги блокира „важните“ одлуки за Украина.

„Сигурен сум дека ќе соработуваме со Унгарија. Имаме добри односи меѓу луѓето. Ние сме соседи. Ќе ги продолжиме овие односи“, рече Зеленски.

„Мислам дека треба да ги градиме нашите односи врз прагматизам. Можеме да имаме и пријателски односи врз основа на договори и договори. Ова само ќе ги зајакне двете земји.“

Покрај заемот, Унгарија, заедно со Словачка, моментално става вето на 20-от пакет санкции против Русија. Исто така, го блокира процесот на пристапување на Украина и ослободувањето на 6,6 милијарди евра воена помош во рамките на Европскиот мировен фонд (ЕПФ).