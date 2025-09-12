МАГА ги обвинуваат „Саут Парк“ за убиството на Чарли Кирк – Комеди Централ ја повлекоа епизодата

По атентатот врз Чарли Кирк, некои конзервативци покажуваат со прст кон анимираната серија „Саут Парк“ за исмејување на конзервативниот лидер на мислата во неодамнешна епизода, пренесува Холивуд Репортер.

„Комеди Централ“ ја повлече истата епизода од закажаното повторување во среда вечерта, а изворите велат дека каналот нема да ја емитува епизодата во нејзината линеарна ротација во блиска иднина. Иако од четврток наутро, епизодата сè уште беше достапна за стриминг.

Во втората епизода од тековната 27-ма сезона на сатиричниот хит на „Комеди Централ“ – насловена како „Got a Nut“ – Ерик Картман стана десничарски подкастер и изговараше тропи што ги користеше Кирк, кој ги обиколува универзитетските кампуси дебатирајќи прогресивни студенти. „Кој сака да дебатира со мајсторот дебатер?“, праша Картман, кој исто така ја зеде фризурата на Кирк, а подоцна присуствуваше на церемонијата на доделување на „Наградата Чарли Кирк за млади мајстори дебатери“.

Исмејувањето беше прилично скромен според стандардите на Саут Парк (секако пољубезен од третманот на министерката за внатрешни работи Кристи Ноем во истата епизода). Откако епизодата беше емитувана, Кирк изгледаше воодушевен и објави TikTok (подолу) нарекувајќи ја епизодата „урнебесна“ и забележа дека „Саут Парк го прави ова како што треба“. Основачот на Turning Point USA додаде: „Имаме добар дух кога ни се потсмеваат. Сето ова е победа. Ние како конзервативци имаме дебела кожа, а не тенка кожа, и можете да ни се потсмевате и тоа не е важно“.

Но, по трагичното убиство на Кирк на Универзитетот Јута Вали, додека беше вклучен во истиот вид дебата на колеџ кампусот за која се исмеваше епизодата, некои конзервативци на MAGA ја критикуваат емисијата.

Според New York Post, еден вработен во Turning Point USA објави на Telegram: „Комедијата има последици. Чарли беше цел на културата пред да биде цел на реалниот живот“, а десничарскиот радио водител Џеси Кели им рече на своите слушатели: „Саут Парк мислеше дека е смешно да го претвори Чарли во шега од цртан филм. Сега неговата сопруга планира погреб“.