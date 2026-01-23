Првата обоистка на оркестарот на Националната опера и балет, Татијана Петрушевска, на прес-конференција денес информираше за конфликт со диригентот Едуард Амбарцумјан за време на пробите на новото дело „Мадам Бовари“, по кој, како што тврди, била неоправдано суспендирана и дисциплински казнета со намалување на платата за 50 отсто во наредните шест месеци од страна на директорот на институцијата, Оливер Арсовски.

„Речиси 30 години ја извршувам задачата како уметник, но во последната година, јас и моите колеги сме изложени на тортура, која кулминираше со забрана да влезам во НОБ, нешто за кое директорот нема ингeренции“, изјави Петрушевска.

Како што вели Петрушевска, ситуацијата кулминирала на пробата на 16 јануари, каде диригентот-гостин ја навредил и избркал пред целиот оркестар, а веднаш потоа во истиот ден го добила решението за суспензија.

„Јас сум водач на група во оркестарот, над мене се само концерт-мајсторите и ние меѓусебно мора да си ги кажуваме техничките работи, диригентот е задолжен за уметничкиот дел од програмата“, појасни Петрушевска.

Таа напомена дека во ниту еден момент не била повикана на разговор со директорт, за кој како што наведува, се сомневала во неговите намери и дека извршил притисок врз дел од вработените кои ја дале поддршката за Петрушевска.

„Барам Министерството за култура и министерот итно да преземат мерки и да ме заштитат мене и моите колеги кои се изложени на мобинг. Барам и премиерот на државата итно да ја истражи ситуацијата во НОБ, која уметнички и меѓучовечки е уништена“, нагласи Петрушевска.

Синдикатот на култура на Република Македонија реагираше на, како што ја нарекоа, „незаконската одлука“ на директорот и ѝ даде целосна поддршка на Петрушевска. Од синдикатот наведоа дека во случајот биле повредени работничките права и побараа министерот за култура Зоран Љутков итно да отвори постапка и да ја испита ситуацијата.

Директорот на МОБ, Оливер Арсовски, исто така се огласи во однос на ситуацијата, за која што, како што тврди тој наводите изнесени од вработената Татијана Петрушевска, во врска со дисциплинската постапка поведена против неа, се невистинити и паушални и со нив се нанесува штета на угледот на установата, создавајќи искривена слика во јавноста. Тој апелира Синдикатот на културата да не подлегнувал на влијанија од поединци, туку да се залагал за правата на колективот и достоинството на институциите.

„Во оваа изјава нема да изнесувам факти, имајќи предвид дека е во тек дисциплинска постапка за дисциплински престап. Сепак, важно е да се нагласи дека постојат изјави од вработени, како и изјава од диригентот на претставата, врз основа на кои е донесен предлог за покренување дисциплинска постапка и решение за суспензија, согласно одредбите од Законот за култура. Во однос на тврдењата дека против неа не биле водени постапки, истакнувам дека тоа не е точно, бидејќи во повеќе наврати вработени од оркестарот побарале заштита од нејзиното однесување“, вели Арсовски во соопштението.