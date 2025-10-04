саб, 4 октомври, 2025

МААЕ: Потребна е „политичка волја“ за повторно приклучување на нуклеарната централа Запорижје на електричната мрежа

Директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија, Рафаел Гроси, вели дека без безбедносни гаранции не може да се извршат потребните поправки. Француски новинар убиен во руски напад со дрон

МетаОд: Мета

-

Нуклеарната централа Запорижје во Украина е најголемата во Европа, и по руските напади на 23 септември таа е исклучена од електричната мрежа а со струја се снабдува преку дизел генератори | Фото: IAEA Imagebank, CC BY 2.0, Викимедија комонс

Директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Рафаел Гроси, во петокот изјави дека разговара со Русија и Украина за обновување на надворешното напојување со струја на нуклеарната централа Запорижје, која од 23 септември е отсечена од електричната мрежа и работи на итни дизел генератори. Според Гроси, клучната пречка е безбедносната ситуација на теренот, објави британски Гардијан.

„Двете страни велат дека се подготвени да ги извршат потребните поправки од својата страна на фронтот. Но, за тоа да се случи, мора да се подобри безбедноста, за техничарите да можат да работат без ризик по нивниот живот“, изјави Гроси, додавајќи дека станува збор за „прашање на политичка волја“.

Убиен француски новинар во напад со руски дрон

Францускиот фото-репортер Антони Лаликан (37), добитник на меѓународни награди, беше убиен во руски напад со дрон во источна Украина, соопштија украинските власти. Тој на фронтот ја придружувал Четвртата оклопна бригада на Украина во Донбас. Во истиот напад бил ранет и украинскиот новинар Георгиј Иванченко.

„И двајцата новинари носеа заштитна опрема и елеци со јасно обележани натписи PRESS“, објави единицата на Фејсбук. Според Серхиј Томиленко, претседател на Сојузот на украински новинари, Лаликан бил убиен во близина на градот Дружкивка, еден од најактивните сектори на 1.250 километарскиот фронт во Донбас.

„Со напаѓање новинари, руската армија свесно ги таргетира оние кои се обидуваат да документираат воени злосторства“, рече Томиленко.

Францускиот претседател Емануел Макрон изрази „длабока тага“, а Европската и Меѓународната федерација на новинари го осудија нападот како „воено злосторство“. Украинскиот заменик-министер за надворешни работи, Андриј Сибига, го нарече убиството „гнасно злосторство и прекршување на меѓународното хуманитарно право“.

Масовни руски напади врз украинската енергетска мрежа и животински фарми

Русија во петокот изврши најголем напад врз гасната инфраструктура на Украина од почетокот на инвазијата во 2022 година, соопшти украинската државна компанија Нафтогаз. Нападите вклучувале 35 ракети и 60 дронови, кои ја погодиле гасната инфраструктура во областите Харкив и Полтава.

„Некои ракети беа пресретнати, но не сите. Имаме критична штета на повеќе објекти“, изјави директорот на Нафтогаз, Серхиј Корецки.

Истата ноќ, руски дрон предизвикал пожар во свињарска фарма во североисточна Украина, при што загинале околу 13.000 свињи, а еден работник бил повреден. Фотографии од теренот покажуваат опожарени шупи со остатоци од животни.

Украина ги прекинува односите со Никарагва

Украинското МНР објави дека ги прекинува дипломатските односи со Никарагва, откако таа земја официјално признала руска сувереност над окупираните украински територии. Претседателот на Никарагва, Даниел Ортега, во писмо до Владимир Путин го нарекол нападот врз Украина „херојска борба против НАТО-поддржан неонацизам“.

Украина соопшти дека ваквиот потег е обид да се поткопа нејзиниот суверенитет и територијален интегритет. Земјата нема амбасада во Никарагва, ниту значајна трговска размена со неа.

ИзворГардијан

ПОВРЗАНО

Европа

Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради забележани дронови

Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради појавување на дронови, при што беа погодени десетици летови и...
Повеќе
Подглавна секција

Фредериксен: Сите европски земји се погодени од руската хибридна војна

Европа е во својата најтешка и најопасна ситуација од крајот на Втората светска војна, изјави данската премиерка на самитот на ЕУ посветен на унапредување...
Повеќе

Најнови

Македонија

Поднесено обвинение за убиството на турскиoт државјанин во Штип

По спроведена истражна постапка, Основното јавно обвинителство Штип поднесе Обвинителен акт за петмина турски државјани инволвирани во убиството на Енес Оздемир од Турција во мај годинава. Еден од обвинетите се товари за...
Повеќе
Подглавна секција

Првата жена лидер на владејачка партија во Јапонија е ултраконзервативна ѕвезда во група доминирана од мажи

Во земја која е лошо рангирана на меѓународно ниво за родова еднаквост, новата претседателка на долгогодишните либерални демократи на Јапонија, а веројатно и следна премиерка, е ултраконзервативна ѕвезда на партија доминирана...
Повеќе
Подглавна секција

Раперот Шон „Диди“ Комбс е осуден на четири години затвор за обвиненија поврзани со проституција

Федерален судија од Њујорк го осуди Шон „Диди“ Комбс на четири години и два месеци затвор по неговата пресуда ова лето за обвиненија поврзани со проституција, пренесува Гардијан. Казната, изречена во петок,...
Повеќе
Европа

Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради забележани дронови

Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради појавување на дронови, при што беа погодени десетици летови и повеќе од 6.000 патници, пренесува Гардијан. Аеродромите во...
Повеќе

Поднесено обвинение за убиството на турскиoт државјанин во Штип

По спроведена истражна постапка, Основното јавно обвинителство Штип поднесе Обвинителен акт за петмина турски државјани инволвирани во убиството на Енес Оздемир од Турција во мај годинава. Еден од обвинетите се...

Првата жена лидер на владејачка партија во Јапонија е ултраконзервативна ѕвезда во група доминирана од мажи

Раперот Шон „Диди“ Комбс е осуден на четири години затвор за обвиненија поврзани со проституција

Аеродромот во Минхен беше принуден да ги прекине летовите втор ден по ред поради забележани дронови

МААЕ: Потребна е „политичка волја“ за повторно приклучување на нуклеарната централа Запорижје на електричната мрежа

Трамп му нареди на Израел да сопре бомбардирањето на Газа откако Хамас делумно го прифати мировниот план

Една година откако премиерот помпезно ги најави, ваучерите за електронски уреди одложени за по изборите

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Поднесено обвинение за убиството на турскиoт државјанин во Штип

Првата жена лидер на владејачка партија во Јапонија е ултраконзервативна ѕвезда во група доминирана од мажи

Раперот Шон „Диди“ Комбс е осуден на четири години затвор за обвиненија поврзани со проституција