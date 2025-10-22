Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Музејот Лувр во Париз е повторно отворен три дена откако накит во вредност од 88 милиони евра беше украден во дрзок денски грабеж. Посетителите беа добредојдени назад во Лувр од 9:00 часот по локално време, но музејот соопшти дека неговата галерија Аполо – каде што се случила кражбата – останува затворена, пренесува Би-Би-Си.

На крадците со електрични алати им требаа помалку од осум минути за да влезат во најпосетуваниот музеј во светот и да избегаат со пленот на скутери во недела наутро. Тие сè уште не се фатени. Претседателот Емануел Макрон ги повика министрите да го забрзаат воведувањето безбедносни мерки во Лувр по неговото повторно отворање, изјави портпаролката на владата.

Директорката на музејот, Лоренс де Кар, треба да се појави пред Комитетот за култура на францускиот Сенат во среда попладне. Таа сè уште не проговорила јавно за грабежот, кој Макрон го опиша како напад врз наследството на земјата.

Прелиминарниот извештај покажа дека една од три соби во Лувр немала видео надзор и дека неговиот поширок алармен систем не се вклучил. Како резултат на тоа, безбедносните мерки се засилени во културните институции низ Франција.

Сенаторката Натали Гуле претходно изјави за Би-Би-Си дека алармот на галеријата неодамна бил прекинат и дека полициската истрага може да открие дали бил деактивиран. Министерството за култура соопшти дека пошироките аларми на музејот се вклучиле, а персоналот го следел протоколот со контактирање на безбедносните сили и заштита на посетителите.

Музејот ги затвори вратите по смелиот грабеж, кажувајќи им на посетителите кои резервирале однапред дека ќе им бидат вратени парите. Меѓу нив беше и Бенџамин Карбахал од Перу, кој за новинската агенција Ројтерс изјави дека е „срамно“ што му е откажан билетот, но дека разбира дека „она што се случило е сериозно и дека музејот, исто така, презел неопходни мерки“. Во меѓувреме, десетици истражители работат на фаќање на криминалците.

Четири маскирани крадци користеле камион со механички скали монтирани на него за да добијат пристап до Галеријата на Аполон преку балкон во близина на реката Сена во 09:30 часот во недела. Двајца од нив пробиле низ стаклен прозорец на првиот кат користејќи секач на дискови на батерии и влегле во музејот.

Потоа им се заканиле на чуварите внатре, кои ја евакуирале зградата, и пробиле низ стаклото на две витрини со накит. Крадците се обиделе да го запалат своето возило надвор, но биле спречени со интервенција на член на персоналот на музејот. Тие биле видени како бегаат со скутери во 09:38 часот.

Пленот вклучува ѓердан од дијаманти и смарагди што императорот Наполеон ѝ го дал на својата сопруга, тиара што ја носела царицата Евгенија, сопругата на Наполеон III, и неколку парчиња претходно во сопственост на кралицата Марија-Амелија. Истражителите, исто така, пронашле оштетена круна што ѝ припаѓала на царицата Евгенија на патот за бегство на крадците – за која се смета дека паднала додека бегале.

Министерот за внатрешни работи Лоран Нуњез во средата за францускиот весник „Европа 1“ изјави дека има „целосна доверба“ дека крадците ќе бидат фатени. Обвинителите рекоа дека нивната теорија е дека крадците биле под наредба на криминална организација.