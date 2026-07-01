Градоначалникот на Општина Карпош Сотир Лукровски денеска се вратил на работното место по два месеца боледување. Тој ова го обзнани на Фејсбук со емотивна порака дека животот е борба и изминатиот период бил едно големо искушение за него.

„Се соочив со здравствен предизвик кој ме натера да сфатам дека вистинската сила не е никогаш да не паднеш, туку секогаш да најдеш сила повторно да станеш“, напиша Лукровски на својата Фејсбук страна.

Тој додаде дека од денеска, „со голема благодарност и искрена радост“, повторно се враќа на своето работно место – градоначалник на Општина Карпош. Лукровски му се заблагодари на заменик-градоначалникот Неделчо Крстевски за поддршката што ми ја дал.

Исто така, Лукровски од срце му се заблагодари на премиерот Христијан Мицкоски „за човечноста, поддршката и помошта во мојата борба“.

Тој се заблагодари и до неговиот тим, семејството, пријателите, лекарите и сопартијците.

„Најодговорно сакам да ги демантирам сите шпекулации и лаги врзани за моето име, згрозен сум од начинот со кој што одредени поединци и партии пробаа да дојдат до ефтини политички поени на сметка на мојата состојба. Само оние кои недоволно ме познаваат може да поверуваат дека сум се откажал“, напиша Лукровски.

Тој додаде дека „сега по божја волја“ се враќа со нова енергија со цел да продолжи да работи одговорно, чесно и посветено.

Лукровски е градоначалник на Карпош од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, кој на локалните избори го победи Стевчо Јакимовски, но од 7 мај наваму не се појави ниту на работа ниту во јавноста, а премиерот Христијан Мицкоски објави дека тој бил на боледување.

Во периодот додека бил отсутен, неговите обврски ги извршувал Крстевски, кој е член на Советот на Општина Карпош од ВМРО-ДПМНЕ, и во својство на заменик-градоначалник тој се појавуваше на сите јавни настани на кои требаше да биде Лукровски.

Поранешниот градоначалник на Карпош, Стевчо Јакимовски, во меѓувреме беше осуден на една година затвор и требаше утре да оди на издржување на казната, но, исто така поради болест неговата преселба во КПУ Затвор Скопје или познатата Шутка е одложено.

Токму Јакимовски на 26 мај изјави дека Лукровски „боледува од неработење и неодговорност“ и дека се шета низ трговскиот центар „Сити мол“ додека му трае боледувањето. На 7 јуни, пак, Јакимовски исто така имаше изјава во која посочи дека лажното боледување на Лукровски завршило на 30 мај и требало да добие отказ бидејќи три последователни дена не се појавил на работа.

Еден месец откако Лукровски не се појавуваше на работа, на 6 јуни премиерот Христијан Мицкоски јавно посочи дека здравствената состојба на Лукровски „бара мирување“.