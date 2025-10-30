„Лукоил“ го продава својот имот во странство на „Гунвор груп“

Рускиот производител на нафта „Лукоил“ денеска објави дека ја прифатил понудата од трговецот со енергија „Гунвор груп“ за купување на неговата меѓународна единица „Лукоил Интернешнл“, се вели во соопштението на компанијата.

Од компанијата, која заедно со своите меѓународни подружници се најде под санкции, заради војната во Украина, соопштува дека клучните услови на трансакцијата се претходно договорени, а „Лукоил“ ја прифатил понудата и се обврза да не преговара со други потенцијални купувачи.

„Склучувањето на обврзувачкиот договор за трансакцијата вклучува и добивање дозвола од Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД од страна на купувачот, како и сите други применливи лиценци, дозволи и други овластувања во други јурисдикции. Доколку е потребно, страните планираат да аплицираат за продолжување на постојната лиценца на OFAC и сите дополнителни лиценци за да се обезбеди непречено работење на меѓународните подружници и нивно банкарско сервисирање за периодот до завршувањето на трансакцијата“, се вели во соопштението на „Лукоил“.