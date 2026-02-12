Стотици авиони на „Луфтханза“ ќе останат на земја во четврток, поради целодневниот штрајк на пилотите и стјуардесите, пренесува Дојче Веле.

Штрајкот доаѓа откако напорите на авиокомпанијата да ги намали трошоците и да стане попрофитабилна ја доведоа во конфликт со синдикатите. Бројот на летови погодени од штрајкот останува нејасен, при што компанијата првично зборуваше само за „бројни откажувања“.

Некои летови сè уште треба да се реализираат од поголемите аеродроми, како што се оние во Франкфурт и Берлин.

Што треба да очекуваат клиентите на „Луфтханза“ од штрајкот?

На својата веб-страница, „Луфтханза“ соопшти дека патниците прво треба да го утврдат статусот на нивниот лет пред да се упатат кон аеродромот. Авиокомпанијата соопшти дека ќе се обиде да ги пререзервира засегнатите патници на летови управувани од другите авиокомпании на групата или партнерските авиокомпании.

Компанијата соопшти дека резервациите на летови би можеле да се променат и во билети за воз кај националниот железнички оператор, „Дојче Бан“, без дополнителни трошоци. Не се очекува летовите да се вратат во нормала до петок, соопшти компанијата.

Зошто синдикатите велат дека штрајкот на „Луфтханза“ е неопходен?

Околу 4.800 пилоти кои работат во Луфтханза и нејзината товарна гранка, Луфтханза Карго, се обидуваат да извршат притисок врз своите работодавци да плаќаат повисоки придонеси за нивните пензиски бенефиции. Јасно мнозинство од членовите на германскиот синдикат на пилоти VC ја прогласија својата подготвеност за штрајк на гласање минатата година.

Претседателот на VC, Андреас Пињеиро, рече дека „многу би сакале да избегнеме ескалација“ и дека синдикатот отсекогаш бил подготвен за разговори. „Тоа што овој штрајк сепак се случува е вина на работодавачот“, рече тој.

Синдикатот на стјуардеси на летање UFO одделно ги повика своите членови во авиокомпанијата на кратки релации CityLine на Луфтханза да штрајкуваат поради планираното затворање на нивните летови и она што го нарекува „постојано одбивање на работодавачот да преговара за колективен социјален план“.

Штрајкот на UFO, кој влијае на околу 20.000 вработени, се одвива без претходно гласање за ова прашање. Разговорите меѓу синдикатите и компанијата за конфликтите беа повремени и без резултат.

Што изјави Луфтханза?

Раководителот на одделот за човечки ресурси во Луфтханза, Михаел Нигерман, во среда изјави дека „ескалацијата е целосно непотребна“, велејќи дека барањата на синдикатот се прекумерни и дека само разговорите можат да ги решат конфликтите.

Тој рече дека основниот бренд на авиокомпанијата „едноставно нема финансиска слобода“ да се справи со дополнителните трошоци.

Основната авиокомпанија на Луфтханза влезе во минус во 2024 година и започна програма за закрепнување наречена „Превртување“ во обид да се врати на профитабилност.