„Луфтханза“ откажа 20.000 летови од мај до октомври за да заштеди гориво, објави Фајненшл Тајмс.

Компанијата откажа околу 120 дневни летови од понеделник и соопшти дека ќе ги откаже непрофитабилните рути од Минхен и Франкфурт до крајот на летната сезона, која трае до средината на октомври.

„Вкупно, 20.000 кратки летови ќе бидат отстранети од распоредот до октомври, што е еквивалентно на приближно 40.000 метрички тони гориво за авиони, чија цена се дуплираше од почетокот на конфликтот во Иран“, соопшти Луфтханза во вторник.

Точниот план за летови за летните месеци ќе биде објавен „кон крајот на април или почетокот на мај“.

Намалувањата беа потврдени на состанокот на европските министри за транспорт во вторник каде се разговараше за планови за спречување на недостиг на гориво за авиони во регионот, откако Меѓународната агенција за енергија предупреди дека Европа има залихи за само 6 недели.

ЕУ истражува дали може да набави алтернативно американско гориво за авиони кое обично не се користи во Европа и дали би можеле да им дозволат на авиокомпаниите да земаат поголеми количини гориво надвор од регионот.

Европската комисија денес треба да објави планови за подобро следење на залихите на гориво за авиони и потенцијално нивно распределување меѓу земјите-членки.

Авиокомпаниите ширум светот ги намалуваат летовите или ги зголемуваат цените за да се справат со наглото зголемување на цените на гориво, кои скокнаа по затворањето на Ормутскиот теснец.