Лудвиг Агрен го сруши рекордот со најмногу претплатници на Twitch, стримувајќи 31 ден без престан

Јутјуберот и стример Лудвиг Агрен го постигна новиот рекорд за најголем број претплатници на Twitch, надминувајќи ја бројката од 282.000 претплатници, откако 31 ден без престан стримуваше на платформата.

Таканаречениот „субатон“ – претплатнички маратон, Лудвиг го започнал на 14 март и во тој момент неговиот канал броел само 1.730 претплатници. Оттогаш, секој нов претплатник додавал нови 10 секунди на стриминг часовникот на Лудвиг.

Според „Њујорк тајмс“, првичниот план на Лудвиг бил тој да стримува во наредните 24 до 48 часа, но со зголемувањето на бројките на часовникот постојано се продолжувало и времетраењето на стримингот.

Гледачите во изминатите 31 ден имале можност да го набљудуваат Агрен додека играл видео игри, разговарал и се допишувал, готвел и јадел, а во еден момент додека спиел неговиот канал бил најгледаниот на целата веб страница на Twitch. Во периодот кога се туширал, пак, неговите модератори стримувале разни видеа или филмови на каналот.

Во моментот кога го завршил стримувањето на 14 април, тој имал вкупно 282.000 претплатници, број кој оттогаш постојано расте.

За да опише колку долг период се 31 ден, Лудвиг на Твитер издвои дел од најважните настани кои се случија во светот во изминатиот месец, но и се пошегува.

„Откако почнав да стримувам почина принцот Филип, Суецкиот канал се блокираше па се облокираше“, напиша, меѓу другото, Лудвиг на Твитер.

Since I started streaming

•Prince Phillip died

•The Suez Canal got blocked and unblocked

•David Dobrik made TWO apology videos

•Jesus of Nazareth died and then rose from the dead

It all ends April 13 9 PM PT

— ludwig (@LudwigAhgren) April 11, 2021