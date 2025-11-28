Противпожарните власти во Хонг Конг соопштија дека денеска ќе ги завршат операциите за пребарување и спасување, откако најлошиот пожар во градот во речиси 80 години уништи огромен станбен комплекс, при што загинаа најмалку 94 лица, а десетици се уште се водат како исчезнати.

Пожарникарите речиси целосно го локализираа пожарот што го уништи станбениот комплекс Ванг Фук Корт во северниот округ Таи По. Зградата од осум кули, во која живеат повеќе од 4.600 луѓе, беше во процес на реновирање и беше завиткана во бамбусови скелиња и зелена мрежа кога пожарот започна и брзо се прошири во средата попладне.

Полицијата соопшти дека уапсила тројца службеници на градежна компанија под сомнение за убиство од небрежност поради употреба на небезбедни материјали, вклучително и запаливи плочи од пена што ги блокираат прозорците.

Пожарникарите продолжија да работат во сè уште тлеечкиот комплекс во петок наутро.

„Ќе се обидеме да извршиме насилен влез во сите единици од седумте згради, за да се осигураме дека нема други можни жртви“, изјави заменик-директорот на противпожарната служба, Дерек Чан, за новинарите рано во петокот.

Дури 279 лица беа наведени како исчезнати во раните утрински часови во четвртокот, но таа бројка не е ажурирана повеќе од 24 часа. Чан рече дека 25 повици за помош до Противпожарната служба остануваат нерешени, вклучувајќи три во последните часови кои ќе бидат приоритетни.

„Се надевам дека ќе можат да најдат повеќе преживеани во зградата, мислам дека се потрудија најдобро што можат, пожарникарите направија многу“, рече жителот Џеки Квок. „Ова е ужасна катастрофа што никој не сакаше да се случи.“

Спасувачите се бореа со интензивна топлина, густ чад и уривање на скелиња и остатоци додека се бореа да стигнат до жителите за кои се стравуваше дека се заробени на горните катови од комплексот.

Во четврток, вознемирена жена, носејќи фотографија од матурата на нејзината ќерка, го бараше своето дете пред засолниште, едно од осумте за кои властите рекоа дека сместуваат 900 жители.

„Таа и нејзиниот татко сè уште не се излезени“, рече 52-годишната жена, додека плачеше. „Немаа вода за да ја спасат нашата зграда.“

Повеќето од жртвите беа пронајдени во две кули во комплексот, додека пожарникарите пронајдоа преживеани во неколку згради, рече Чан, но не даде дополнителни детали.