Литванија ја затвори границата со Белорусија откако 66 балони влегле во нејзиниот воздушен простор

Литванија ја затвори границата со Белорусија, откако синоќа го затвори својот аеродром во Вилнус по четврти пат за една недела откако неколку објекти, за кои се верува дека се балони со хелиум, влегоа во нејзиниот воздушен простор.

Литванската премиерка Инга Ругињене изјави дека никаков хибриден напад нема да се толерира и најави дека ќе ги собори балоните откако 66 објекти беа забележани од радарот преку ноќ.

Се верува дека балоните првенствено ги користат шверцери кои транспортираат цигари од Белорусија, но властите ги обвинија Русија и Белорусија за поголем притисок врз Вилнус и тестирање на подготвеноста на земјата.

Вилмантас Виткаускас, раководител на Националниот центар за управување со кризи, изјави за националниот радиодифузер ЛРТ дека до 66 објекти биле забележани на радарите во неделата навечер.

Деивидас Матулионис, виш советник на претседателот на Литванија, Гитанас Науседа, рече дека тоа е дел од хибридна психолошка операција со која се сака да се наруши секојдневниот живот на Литванците.

„Се надеваме дека ќе се преземат итни мерки, но исто така треба да има многу силна дипломатска акција и одредени законски мерки, кои треба да бидат одобрени од Сеимот што е можно поскоро“, изјави тој за ЛРТ.

Владата ја затвори границата со Белорусија освен за дипломатите и граѓаните на ЕУ што ја напуштаат Белорусија. Границата моментално е затворена врз основа на привремена одлука донесена од граничните сили на земјата, а понатамошното неопределено затворање ќе се дискутира и се очекува да биде одобрено на состанокот на владата во среда.

Во меѓувреме, Белорусија одговори на одлуката на Литванија да ги затвори своите граници со земјата, нарекувајќи ја провокација дизајнирана да ги оправда антибелоруските политики и да ги прошири санкциите, објави руската новинска агенција Тас.

Додадено е дека затворањето на границата имало првични практични импликации, бидејќи белоруското државно претпријатие Минсктранс откажало неколку автобуски линии до Латвија и Литванија поради затворањето на литванските гранични премини.