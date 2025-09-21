нед, 21 септември, 2025

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

Тие се сомничат дека на плац во Горно Нерези, скопско, предизвикале пожар. Имено, додека работеле со апарат за заварување, од искрите настанал пожар на сува трева, кој се проширил и надвор од плацот

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: МВР

На 20.09.2025 во 18:00 часот полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода Џ.К.(50) и А.А.(43), двајцата од Република Турција, со привремен престој во Скопје.

Тие се сомничат дека на плац во Горно Нерези, скопско, предизвикале пожар. Имено, додека работеле со апарат за заварување, од искрите настанал пожар на сува трева, кој се проширил и надвор од плацот.

Пожарот е изгаснат од страна на Бригадата за противпожарна заштита Скопје, а повредени лица нема. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.

ИзворМинистерство за Внатрешни работи

ПОВРЗАНО

Европа

Протести во Турција против судскиот процес за смена на лидерот на опозицијата Озел

Десетици илјади луѓе протестираа во турскиот главен град, Анкара, против судскиот случај закажан за денеска, во кој би можел да се смени шефот на...
Повеќе
Подглавна секција

Земјотрес од 6,1 степен ја погоди северозападна Турција

Едно лице загина, а најмалку 29 се повредени откако земјотрес со јачина од 6,1 степен ја погоди северозападната турска провинција Баликешир во неделата вечерта,...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако во голема...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Претседателот Доналд Трамп јавно го притиска главниот обвинител Пам Бонди, велејќи дека недостатокот на кривични обвиненија против главните противници „го убива нашиот углед и кредибилитет“, пренесува Политико. „Не можеме повеќе да одложуваме“,...
Повеќе
Македонија

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

На 20.09.2025 во 18:00 часот полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода Џ.К.(50) и А.А.(43), двајцата од Република Турција, со привремен престој во Скопје. Тие се сомничат дека на плац во Горно Нерези, скопско, предизвикале пожар....
Повеќе
Подглавна секција

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон

Претседателот Доналд Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон, највисокото цивилно одликување во земјата, трето такво признание што го објави овој месец, пренесува Асошиејтед...
Повеќе

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Британскиот премиер, Кир Стармер, штотуку го објави признавањето на палестинската држава од страна на Велика Британија, што се смета за голема промена во надворешната политика на Велика Британија, иако...

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Лишени од слобода двајца турски државјани поради предизвикување пожар во Горно Нерези

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон

Лишен од слобода маж од Кондово поради палење на автомобил со бензин, одреден му е притвор

ОЈО поведе истражна постапка против едно лице од Неготино за уцена и закани кон градоначалникот

Кристофер Нолан избран за претседател на Американското здружение на режисери

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Велика Британија официјално ја признаа палестинската држава

Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Трамп изјави дека ќе му го додели Претседателскиот медал за слобода на Бен Карсон