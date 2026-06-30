Полициски службеници од СВР Штип на 29 јуни 2026 година ја лишиле од слобода 39-годишната Т.А. од Штип, поради сомнение за сторено кривично дело „примање поткуп“, соопшти Министерството за внатрешни работи (МВР).

Според МВР, случајот бил пријавен претходно на 22 јуни 2026 година од 26-годишен државјанин на Турција со привремен престој во Штип, кој е студент на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Тој пријавил дека Т.А. побарала 300 евра за да му овозможи да положи испит што требало да го полага на 29 јуни.

Во координација со Основното јавно обвинителство Штип биле преземени мерки, при што на студентот му биле предадени три крим-технички обработени банкноти од по 100 евра. Како што соопшти полицијата, Т.А. била лишена од слобода веднаш по приемот на парите.

Таа е задржана во полициска станица, а парите се одземени. По целосно документирање на случајот, против неа ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.

Од Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип соопштија дека во академската заедница нема место за злоупотреба на службена положба, но додаваат дека ниту еден систем не е целосно имун на поединечни случаи на коруптивно однесување.

„За жал, ниту еден систем не е целосно имун на поединци кои се подготвени да го прекршат законот и да ја злоупотребат довербата што им е укажана. Токму затоа целосно ги поддржуваме активностите на надлежните институции во борбата против корупцијата. Само со професионални, законити и неселективни постапки можат да се откријат, санкционираат и трајно да се отстранат ваквите појави од академскиот систем“, велат од УГД.

Оттаму апелираат сите кои имаат сознанија за коруптивни дејствија да ги пријават преку постоечките универзитетски механизми и до надлежните институции, додавајќи дека пријавувањето треба да се врши без страв од последици.