СВР Охрид поднесе кривична пријава против Ж.Г.(53) од тетовското село Брвеница, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „Убиство“ по член 123 од Кривичниот законик, соопштија денеска од СВР Тетово.

„Тој пред 4 дена, околу 18:30 часот, во домот на К.М. (76) од Охрид, предизвикал вербална расправија по што, искористувајќи згодна прилика, физички го нападнал а потоа со раце предизвикал негово задушување“, се вели во соопштението од СВР Тетово.

Како што се додава во соопштението, по преземени мерки и координација со МВР и јавен обвинител, завчера распишана била централна потерница по што, во 17:20 часот во тетовското село Брвеница, полициски службеници од СВР Тетово, го пронашле сторителот и го лишиле од слобода.