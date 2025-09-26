Лишен од слобода тетовец кој ги обоил со црвена боја регистарските таблички и вградил флешери на својот автомобил

На 25.09.2025 во 16:40 часот поради сторени сообраќајни прекршоци по член 139 точка 11, член 36 точка 5 од Закон за возила и член 225 точка 9 од Закон за безбедност на патниот сообраќај, полициски службеници од Полициското одделение Теарце го приведоа Р.Љ.(56) од Тетово.

Лицето се движел со патничко моторно возило „мерцедес“ со тетовски регистарски ознаки. При истрагата за сообраќајните прекршоци напавено е увид дека личноста со црвена боја ги имал обоено своите регистарски табички. Ова е според новата владина мерка дека сите службени возила мора да ги сменат своите регистарски таблички. Дополнително лицето вградил флешери на својот автомобил да се смета како службено полициско возило.

Од него се одземени преправени регистарски таблички и вградени светлосни сигнали флешери, а по документирање на случајот ќе му бидат изготвени соодветни поднесоци.