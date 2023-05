Линда Јакарино е новата извршна директорка на Твитер

Шест месеци по контроверзното преземање на Твитер, Илон Маск ја именуваше новата извршна директорка на компанијата за социјални медиуми.

Милијардерот рече дека на ова место доаѓа Линда Јакарино, поранешна шефица за рекламирање во „NBCUniversal“ (Ен-би-си Јуниверзал). Јакарино со работа ќе започне за шест недели, а Маск и понатаму ќе остане вклучен како претседател и главен директор за технологија.

„Со нетрпение очекувам да работам со Линда за да ја трансформираме оваа платформа во ‘Х’, апликацијата сè“, напиша Маск на Твитер, потврдувајќи ја одлуката еден ден откако ги поттикна шпекулациите пишувајќи оти нашол нов шеф без да го открие нејзиниот идентитет.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023