сре, 22 октомври, 2025

Лидерите од Западен Балкан имаа групна средба со Кралот Чарлс Трети

Лидерите учествуваат на самитот на Берлинскиот процес во Лондон

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Фејсбук на Христијан Мицкоски

Самитот на Берлинскиот процес ги собра лидерите од Западен Балкан и Европската Унија во Лондон. Непосредно пред почетокот на самитот, регионалните лидери, вклучувајќи го и македонскиот премиер Христијан Мицкоски, се сретнаа со Кралот Чарлс Трети.

Делегации од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија учествуваат на денешниот самит. Берлинскиот процес, започнат во 2014 година, има за цел да ги одржи земјите од Југоисточна Европа на вистинскиот пат кон членство во Европската Унија.

Премиерот Мицкоски напиша дека се сретнал со Кралот Чарлс трети, како и дека разговарале за пријателството помеѓу Македонија и Обединетото Кралство, за стабилноста, развојот и заштитата на природата. Тој најави дека во рамките на Берлинскиот процес што го организира премиерот Кир Стармер, им повеќе средби насочени кон економска и инфраструктурна стратешка соработка со Обединетото кралство

Од целосната инвазија на Русија во Украина во 2022 година, ЕУ покажа поголема отвореност за прифаќање нови членови. Сепак, останува загриженоста дека војната во Украина и растечките тензии меѓу Русија и Западот би можеле да се прелеат во регион кој сè уште е погоден од сопствените конфликти.

ПОВРЗАНО

Европа

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Денеска во Лондон делегација предводена од претседателот на Владата Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски одржаа средба со...
Повеќе
Македонија

Како почна така и завршува првиот дел од кампањата – оцрнувања, врамувања, навреди

Ваквиот тек на кампања го наметнуваат и лидерите на двете најголеми парламентарни партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, а тој започна уште на стартот на официјалниот...
Повеќе

Најнови

Европа

Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Музејот Лувр во Париз е повторно отворен три дена откако накит во вредност од 88 милиони евра беше украден во дрзок денски грабеж. Посетителите беа добредојдени назад во Лувр од 9:00...
Повеќе
Европа

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Денеска во Лондон делегација предводена од претседателот на Владата Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски одржаа средба со со министерот за Европа на Република Франција,...
Повеќе
Македонија

Истрага против 32 физички и правни лица за злоупотреби при јавни набавки во прилепската болница

Основното јавно обвинителство Прилеп денеска донесе Наредба за спроведување истражна постапка против 16 физички и 7 правни лица, додека уште девет други лица се осомничени за дела кои се гонат во...
Повеќе
Балкан

Изгаснат е пожарот во шаторот во „Ќациленд“

Утрово нешто по 10 часот избувна пожар во т.н. „Ќацленд“, шаторот поставен пред Собранието на Србија на „Студентите кои сакаат да учат“, при што се слушнале и пукотници, а една личност...
Повеќе

Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Музејот Лувр во Париз е повторно отворен три дена откако накит во вредност од 88 милиони евра беше украден во дрзок денски грабеж. Посетителите беа добредојдени назад во Лувр...

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Истрага против 32 физички и правни лица за злоупотреби при јавни набавки во прилепската болница

Изгаснат е пожарот во шаторот во „Ќациленд“

Пановски: Стаорците нема да чекаат втор изборен круг, Владата итно да прогласи вонредна состојба

Лидерите од Западен Балкан имаа групна средба со Кралот Чарлс Трети

Најмалку 63 загинати во судир на два автобуси во Уганда

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Истрага против 32 физички и правни лица за злоупотреби при јавни набавки во прилепската болница