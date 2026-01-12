Министерството за внатрешни работи информира дека е приведено лицето кое го оштети стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје.
Министерството за внатрешни работи информира дека инцидентот бил забележан преку видеонадзорот на Амбасадата, при што службеник за безбедност пријавил дека едно лице оштетило стакло на влезната врата на објектот.
Бугарското Министерство за надворешни работи остро го осудува овој чин насочен кон зградата на бугарското претставништво во Скопјe, симбол на државноста и официјалното присуство на Република Бугарија во Македонија.
