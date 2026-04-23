Либанскиот премиер Наваф Салам го обвини Израел за воени злосторства откако во средата во израелските воздушни напади беше убиен еден новинар, а друг беше ранет во јужен Либан. Амал Калил и Зејнаб Фараџ беа намерно цел на напади додека бараа засолниште во дом откако првичниот воздушен напад го погоди возилото пред нив, при што загинаа двајца мажи, велат либански официјални лица.

Службениците, исто така, ги обвинија Израелските одбранбени сили (ИДФ) дека намерно гаѓале обележана амбуланта додека се обидувала да стигне до новинарите во селото Тајри. ИДФ негираше дека ги спречува спасувачките екипи да стигнат до областа и рече дека не ги гаѓале новинарите.

Новинарите Калил, 43, која работела за либанскиот весник Ал-Акбар, и Фараџ, хонорарен фотограф, патувале заедно. Двајцата мажи кои загинаа не се именувани од официјални лица.

Либанскиот премиер Наваф Салам рече: „Таргетирањето на новинарите, попречувањето на пристапот до нив од страна на екипите за помош, па дури и повторното таргетирање на нивните локации откако овие екипи ќе пристигнат, претставуваат воени злосторства“.

Тој го обвини Израел дека постојано гаѓа медиумски работници во јужен Либан.

Салам изрази сочувство до семејството на Калил и рече дека Либан ќе ги гони злосторствата пред надлежните меѓународни форуми.

Во соопштението, ИДФ изјави дека не ги таргетира новинарите и дејствува за да ја ублажи штетата врз нив, а воедно да ја одржи безбедноста и сигурноста на своите трупи. ИДФ изјави дека идентификувале две возила кои тргнале од воена структура што ја користи Хезболах. Едно од возилата им се приближило на израелските трупи на начин што претставувал непосредна закана откако ја преминало предната одбранбена линија, прекршувајќи го прекинот на огнот, се вели во соопштението.

ИДФ изјави дека израелските воздухопловни сили потоа погодиле едно од возилата и дека структурата од која избегале лицата исто така била погодена.

Либанското министерство за здравство соопшти дека ИДФ ги гонеле Калил и Фараџ, кои се засолниле од првиот напад во блиска куќа, таргетирајќи ја куќата каде што побарале засолниште. Кога пристигнала брза помош на либанскиот Црвен крст за да ги лекува ранетите, израелските сили насочиле шок-бомба и оган кон неа, спречувајќи ја да стигне до нив, се вели во соопштението на министерството.

„Ова претставува очигледно двојно прекршување: попречување на напорите за спасување на граѓанка позната по нејзиниот граѓански медиумски активизам и таргетирање на амбулантно возило јасно обележано со амблемот на Црвениот крст“, соопшти Министерството за здравство.

Клејтон Вајмер, извршен директор на „Репортери без граници“, рече дека Израелските одбранбени сили добиле пораки од организацијата, како и од новинарите, во кои се бара да им се дозволи на амбулантните возила да стигнат до Халил.

Црвениот крст сигнализираше дека не можат да поминат поради тековното израелско бомбардирање. Значи, тоа е бездушно непочитување, покрај она што се чини дека е намерно и целно убиство на новинарка.“

Фараџ на крајот беше евакуиран заедно со двајца од загинатите, се додава во соопштението. Телото на Калил подоцна беше пронајдено од тимови за итни случаи, според либанската агенција за цивилна одбрана.

Ал-Ахбар во статија за нејзината смрт рече дека Калил останала непоколеблива во својата хуманитарна и професионална должност.

Вилијам Кристоу од „Гардијан“, кој известува за Блискиот Исток за весникот, ја опиша во објава на X како „професионална, љубезна и посветена новинарка и секогаш е задоволство да се сретне на терен“.

Израелските одбранбени сили ги потврдија извештаите дека двајца новинари се повредени како резултат на напади, но инсистираа дека тоа не ги спречува спасувачки екипи да стигнат до нив. Не ја признаа смртта на Калил.

Комитетот за заштита на новинарите (CPJ) со седиште во САД изјави дека е огорчен од смртта на Калил.

„Повторните напади на истата локација, таргетирањето на областа каде што се засолнуваа новинарите и попречувањето на медицинскиот и хуманитарниот пристап претставуваат сериозно кршење на меѓународното хуманитарно право“, изјави регионалната директорка на CPJ, Сара Куда.