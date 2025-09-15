Летото исполнето со екстремни временски услови во Европа предизвика краткорочни загуби од 43 милијарди евра

Според проценка на ниво на ЕУ, бурното време што ја погоди Европа ова лето предизвика краткорочни економски загуби од најмалку 43 милијарди евра, а се очекува трошоците да се зголемат на 126 милијарди евра до 2029 година, пренесува Гардијан.

Непосредниот удар врз економијата од едно брутално лето исполнето со топлина, суша и поплави изнесуваше 0,26% од економското производство на ЕУ во 2024 година, според брзата анализа, која не е поднесена за рецензија од страна на колеги, но се базира на врските помеѓу времето и економските податоци што беа објавени во академска студија овој месец.

Најголемата штета беше нанесена во Кипар, Грција, Малта и Бугарија – секоја од нив претрпе краткорочни загуби над 1% од нивната „бруто додадена вредност“ (БДВ) за 2024 година, мерка слична на БДП. По нив следеа други медитерански земји, вклучувајќи ги Шпанија, Италија и Португалија.

Економистите од Универзитетот во Манхајм и Европската централна банка ги опишаа резултатите како „конзервативни“ бидејќи не ги земаа предвид рекордните шумски пожари што ја запалија јужна Европа минатиот месец или зголеменото влијание на екстремните временски настани што се случуваат во исто време.

Шериш Усман, економист на Универзитетот во Манхајм и главен автор на студијата, рече дека „навремените проценки“ на студијата би можеле да им помогнат на креаторите на политиките да ја насочат поддршката во отсуство на официјални податоци. „Вистинските трошоци за екстремните временски услови полека се појавуваат бидејќи овие настани влијаат врз животите и егзистенцијата преку широк спектар на канали што се протегаат надвор од почетното влијание.“

Научниците се тркаа да го утврдат степенот до кој глобалното затоплување се влошило, казнувајќи ги временските екстреми ова лето, при што студиите сугерираат дека климатскиот пад го направил жешкото време од пожари 40 пати поверојатно во Шпанија и Португалија, а 10 пати поверојатно во Грција и Турција. Се проценува дека бројот на жртви од „тивко разорниот“ јунски топлотен бран се зголемил тројно во 12 големи градови поради загадувањето што ја загрева планетата.

Додека повеќето истражувања за економските трошоци од климатските промени ги разгледуваат директните влијанија, како што се уништените средства или осигурените загуби, авторите на новата студија користеа историски врски помеѓу насилното време и економскиот резултат за да ги објаснат бранувачките ефекти, како што се ограничените часови што градежниците можат да ги работат за време на топлотни бранови или прекинот на времето за патување до работа откако поплавите ги оштетуваат железниците.

Стефан Алегат, главен климатски економист во Светската банка, кој не беше вклучен во студијата, рече дека таа потврдува дека пошироките економски влијанија на екстремните временски услови се поголеми од директните ефекти и траат подолго отколку што луѓето замислуваат.

„Долго време се залагам да го префрлиме нашиот фокус од директните штети од катастрофите кон пошироки метрики што опфаќаат поцелосно економско влијание, па затоа сум многу среќен што гледам дека студијата го прави токму тоа“, рече тој.

Но, тој предупреди дека користи „несовршени посредници“ за да ги идентификува екстремните временски услови, што веројатно би довело до потценување на целосните трошоци. БДВ не ги опфаќа целосните трошоци на екстремните временски услови врз луѓето и фирмите, додаде тој, или придобивките од намалувањето на ранливоста.