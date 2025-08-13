Летни попусти на Близард: „Vessel of Hatred Deluxe Edition“ за Diablo 4 со најдобар сооднос цена–содржина

Секое лето попустите за видеоигри се зголемуваат, а големите издавачи повторуваат и специјални акции на своите наслови. Моментално, до 14 август, на платформата Battle.net може да се купат и главните и споредните игри на Близард по значително намалени цени – попусти кои достигнуваат и до 67 отсто.

По проценка на моменталните понуди, најдобрата комбинација за квалитет и ниска цена е Vessel of Hatred Deluxe Edition за Diablo 4. Основната игра е намалена за 60 отсто и чини 22,5 евра наместо 50 евра, додека стандардната верзија на експанзијата, исто така наместо 50 евра, сега чини 22,5 евра. Делукс верзијата, наместо 60 евра, е достапна за 24 евра – односно околу 1.500 денари – што значи дека разликата е само евро и пол, па изборот природно тежнее кон делукс пакетот.

Ова Deluxe издание додава козметички сет за новата класа Spiritborn, маунт во стилот на тигарот Грингер од „He-Man“, горечки демонски крилја и мини-пет кој собира loot наместо вас – милениче кое по изглед е нешто помеѓу младенче од хаски и мало волче, постојан придружник во авантурите. Сето ова се вклопува во ултимативната цел на Diablo игрите – „да го победите ѓаволот“ (во сите негови облици и изданија, заедно со неговите превртливи следбеници) – иако, се разбира, треба да се има предвид дека сето ова е во рамките на имагинацијата.

Во тек е и најновата сезона на Diablo 4 – Sins of the Horadrim – која може да се комбинира со поминување на кампањата и главната приказна. Новата класа Spiritborn (воедно и „нај OP“ – OverPowering, односно најсилна и најефикасна класа во играта) е базирана на американските староседелци, погрешно и погрдно нарекувани „индијанци“, и носи со себе атмосфера на природа, шуми и духовни животни водичи – слично на приказните од индијанските книги, стрипови и филмови.

Естетиката на оклопите повеќе потсетува на Ацтеките и Маите, познати по своите ритуални човечки жртви – тематски соодветно за крвавата, хорор-гротескна страна на Diablo. Играта не избегнува ни експлицитни сцени со канибализам и прекумерно крвопролевање, каде девелоперите навистина го тестираат лимитот, но самата приказна е добро напишана. Ако не ги прескокнувате дијалозите, ќе наидете на инспиративни и мотивирачки фрази. Исто важи и за страничните quest-ови, кои носат кратки, целосно гласовно обработени приказни – совршени за моментите кога сакате да го продолжите искуството по завршување на главната линија.

Интересно е што во играта има имиња со словенско потекло, но и мотиви, имиња и естетика инспирирани од исламската култура – како вид на премостување култури во фантазиски контекст. Со најновата сезона е додаден и сет скинови инспириран од ликот Соломон Кејн – егзорцист кој се бори против демони, вампири и чудовишта – со шешир, меч и магичен вуду стап. Во Diablo 4 за Spiritborn класата има и стап (quarterstaff) што потсетува на симболот со двете змии на Таслса Дум, ликот на Џејмс Ерл Џоунс (гласот на Дарт Вејдер и Муфаса) од првиот филм за Конан Варваринот.

Темите не се само фантазиски и хорор – во поттекстот на играта се чувствува и еколошка симболика, што ја прави актуелна и релевантна. Музички, особено се издвојува темата „Samuk“ од Ted Reedy – варијација на гитарската тема од Diablo 1, но во сосема нова, одлична верзија.

Diablo 4 е игра по модел buy-to-play – се купува еднаш и се игра без месечна претплата – и функционира беспрекорно на компјутери со средни перформанси. Ова е разлика од World of Warcraft, која е на 50% попуст, но бара месечна претплата и значително повеќе време и енергија. Не за џабе, во гејмерските кругови постои шегата дека играчите на Blizzard се „најиздржливите гејмери на планетата“.

Популацијата на играчи моментално повеќе се враќа кон Diablo отколку кон WoW, а со оглед на цената, содржината и моменталниот попуст, Vessel of Hatred Deluxe Edition е топла препорака за добро поминато слободно време ова лето.