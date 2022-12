Станува збор за пост во којшто е споделено лажно видео со цел да создаде погрешна слика во јавноста. Украински навивачи не биле уапсени во Катар, а уште помалку затоа што ширеле нацистички симболи. Анализата на видеото покажува дека во него се користени стари фотографии, направени неколку месеци пред Светското првенство, како и неколку манипулативни слики. Ал Џезира објави соопштение во кое вели дека видеото е целосно лажно, пишува „Вистиномер“ во својата анализа.

Текстот подолу го пренесуваме во целост:

Пост на Фејсбук тврди дека во Катар биле уапсени украински навивачи поради ширење нацистички симболи. Ваквото тврдење не е точно.

Постот споделува напис кој тврди дека Украинци биле уапсени во Катар, бидејќи ширеле нацистички симболи, притоа повикувајќи се на наводен извештај на Ал Џезира.

Според текстот, каналот Ал Џазира наводно информирал дека тројца пијани Украинции ширеле националистичка идеологија и биле одведени во затвор кога го напишале нацистичкиот поздрав „Зиг хаил„ и ѝ нацртале „хитлерови мустаќи“ на маскотата на Светското првенство во Катар 2022.

За што всушност станува збор?

Станува збор за лажна видео снимка на Ал Џезира која ја шират проруските канали на Телеграм, а истата се шири и на кинеската социјална мрежа Веибо, пишува Еуроњуз.

#Ukrainian football fans were detained in #Doha #Qatar . They were spreading nazi symbols on the walls. They’ve been in custody so fare.#Qatar2022 #QatarWorldCup2022 #QatarWordCup2022 #Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/HqWemouOyI

— Il Cimmero (@CimmeroIl) November 22, 2022