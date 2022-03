Лажни видеа од Путин и Зеленски шират дезинформации за руско-украинската војна

Повторно се појави т.н. „дипфејк“ видео споделено на Твитер, на кое се чини дека рускиот претседател Владимир Путин прогласува мир, објави британскиот јавен сервис Би-би-си.

Во меѓувреме, оваа недела платформите на Мета и Јутјуб отстранија исто такво лажно видео од претседателот на Украина, Володимир Зеленски, во кое тој зборува дека се предава.

Неубедливиот фалсификат на претседателот Зеленски беше исмеан од многу Украинци, пишува Би-би-си.

Во видеото Володимир Зеленски се појавува зад подиумот, кажувајќи им на Украинците да го спуштат оружјето. Неговата глава изгледа преголема и има повеќе пиксели од телото – а неговиот глас звучи подлабоко.

Во видеото објавено на неговиот официјален профил на Инстаграм, вистинскиот претседател Зеленски тоа го нарекува „детска провокација“.

Но, Украинскиот центар за стратешки комуникации предупреди дека руската влада може да користи вакви лажни видеа за да ги убеди Украинците да се предадат.

Во низа на Твитер, шефот за безбедносната политика на фирмата сопственик на Фејсбук и Инстаграм, Мета, Натаниел Глејхер, рече дека „брзо го прегледале и отстраниле“ ова видео поради кршење на нивната политика против манипулации.

1/ Earlier today, our teams identified and removed a deepfake video claiming to show President Zelensky issuing a statement he never did. It appeared on a reportedly compromised website and then started showing across the internet.

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 16, 2022