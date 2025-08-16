Лажна е дојавата за бомба на скопскиот аеродром, извршени се потребните проверки и аеродромот повторно функционира нормално

Согласно предвидените процедури, аеродромските служби и сите релевантни институции биле веднаш известени, а активирани биле и плановите за постапување при вакви ситуации

Рано утринава до Единицата за информирање и командување при Министерството за внатрешни работи (МВР) пристигнала дојава за поставена експлозивна направа во авион на Меѓународниот аеродром Скопје.

Согласно предвидените процедури, аеродромските служби и сите релевантни институции биле веднаш известени, а активирани биле и плановите за постапување при вакви ситуации.

Единиците на МВР, во координација со Одделот за обезбедување на ТАВ Македонија, спровеле детални проверки и утврдиле дека дојавата била лажна.

Нема откажани летови но авионскиот сообраќај на аеродромот бил привремено запрен до 6:00 часот изутрина, кога МВР официјално соопштило дека е безбедно операциите да продолжат по редовниот распоред.