Кривична пријава поднело СВР Куманово за Е.Б.(33) од Куманово, оти успеал да извлече значителна сума пари од лице, ветувајќи му одмор во Турција.

„СВР Куманово поднесе кривична пријава против Е.Б.(33), поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „измама“. Пријавениот, се претставил како вработен во туристичка агенција во Куманово и со намера да прибави противправна имотна корист, довел во заблуда едно лице за резервација за летување за две семејства во Р.Турција, во износ од 373.890 денари“, се вели во соопштението од МВР.