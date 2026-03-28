На 24.03.2026 во 15:30 часот во СВР Скопје, 45-годишник од Скопје пријавил дека бил измамен од едно лица за сума од 3.500 евра.

Според пријавеното, лицето му се јавило, се претставило како вработен во полиција и му понудил да му помогне да ги врати парите – 40.000 евра кои ги инвестирал во странска фирма во која бил вработен, а која претходно престанала да работи.

Како што е пријавено, откако не му била завршена работата, се посомневал дека лицето е измамник и пријавил во полиција. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.