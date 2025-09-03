сре, 3 септември, 2025

Лазарини: Во Газа се погребува меѓународното хуманитарно право

УНРВА увидела дека бројот на акутно неухранети деца во градот Газа се зголемил шесткратно во последните шест месеци

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Генералниот комесар на Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци (УНРВА) Филип Лазарини предупреди дека Газа станува гробишта на меѓународното хуманитарно право. Во интервју за „Ел Паис“, Лазарини рече дека УНРВА предупредувала за знаците на глад и алармирала со месеци, но дека нејзините предупредувања не биле слушнати. Тој додаде дека преку своите здравствени центри, УНРВА видела дека бројот на акутно неухранети деца во градот Газа се зголемил шесткратно во последните шест месеци.

Тој, исто така, го опиша Западниот Брег како место каде што се случуваат невидени нивоа на насилство и присилно раселување, што сигурно би ги освоило денешните наслови доколку не биле засенети од катастрофата во Газа.

„Газа станува гробишта на меѓународното хуманитарно право. Сè беше толку очигледно игнорирано, вклучувајќи ја и одлуката на Меѓународниот суд на правдата со која се бара значително зголемување на непречената помош. Тоа беше во јануари 2024 година, а погледнете каде сме денес“, рече Лазарини.

Тој смета дека преовладува неказнивоста, а во регионот расте чувството дека меѓународното хуманитарно право не е универзално. Денес е тешко да се научат Палестинците нешто за човековите права во училиштата.

„Ги направивме Женевските конвенции речиси ирелевантни. Она што се случува и се прифаќа денес во Газа не е нешто што може да се изолира; тоа ќе стане нова норма за сите идни конфликти“, смета тој.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Пет деца во Газа настрадаа во израелски напад додека полнеле вода

Најмалку девет лица, меѓу кои и пет деца, се убиени во израелски напад додека носеле вода во ал-Маваси, област во јужна Газа која Израел...
Повеќе
Подглавна секција

Израел размислува за анексија на Западниот Брег, по најавите од неколку држави за признавање на палестинска држава

Израел разгледува можност за анексија на Западниот Брег како одговор на најавите за признавање на палестинска држава од страна на Франција и други земји,...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје и ја...
Повеќе
Македонија

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) изразуваат сериозна загриженост поради недоличното и непрофесионално однесување кон новинарки за време на јавен настан во Скопје,...
Повеќе
Ctrl - Z

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Во играта Machinarium што може бесплатно да се земе од Epic Games до четврток играте со роботче во Стим-Панк свет каде главната цел е да го спасите градот Machinarium и воедно...
Повеќе
Македонија

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело Неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или...
Повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје...

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

(Фото-вест) Премиерот фрли лопата на камен темелник на нов маркет „Лидл“ во Ново Лисиче

Мршојадците секоја година елиминираат стакленички гасови еднакви на емисиите од 12 милиони автомобили

Нов тендер за привремени вработувања во Тетово, имињата остануваат „тајна“

Педро Санчез: Двојните стандарди за Газа и Украина може да ја поткопаат глобалната позиција на Западот

Селото Ехлоец на планината Стогово в недела ќе биде домаќин на културен настан на отворено

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток