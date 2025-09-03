Лазарини: Во Газа се погребува меѓународното хуманитарно право

Генералниот комесар на Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци (УНРВА) Филип Лазарини предупреди дека Газа станува гробишта на меѓународното хуманитарно право. Во интервју за „Ел Паис“, Лазарини рече дека УНРВА предупредувала за знаците на глад и алармирала со месеци, но дека нејзините предупредувања не биле слушнати. Тој додаде дека преку своите здравствени центри, УНРВА видела дека бројот на акутно неухранети деца во градот Газа се зголемил шесткратно во последните шест месеци.

Тој, исто така, го опиша Западниот Брег како место каде што се случуваат невидени нивоа на насилство и присилно раселување, што сигурно би ги освоило денешните наслови доколку не биле засенети од катастрофата во Газа.

„Газа станува гробишта на меѓународното хуманитарно право. Сè беше толку очигледно игнорирано, вклучувајќи ја и одлуката на Меѓународниот суд на правдата со која се бара значително зголемување на непречената помош. Тоа беше во јануари 2024 година, а погледнете каде сме денес“, рече Лазарини.

Тој смета дека преовладува неказнивоста, а во регионот расте чувството дека меѓународното хуманитарно право не е универзално. Денес е тешко да се научат Палестинците нешто за човековите права во училиштата.

„Ги направивме Женевските конвенции речиси ирелевантни. Она што се случува и се прифаќа денес во Газа не е нешто што може да се изолира; тоа ќе стане нова норма за сите идни конфликти“, смета тој.