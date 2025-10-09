Ласло Краснахоркаи ја доби Нобеловата награда за литература за 2025 година

Нобеловата награда за литература за 2025 година му е доделена на унгарскиот автор Ласло Краснахоркаи, објави Шведската академија.

Академијата го наведе „убедливиот и визионерски опус кој среде апокалиптичен ужас, ја потврдува моќта на уметноста“. Краснахоркаи е познат по своите дистописки, меланхолични романи, кои освоија бројни награди, вклучувајќи ја Националната награда за книга за преведена литература во 2019 година и Меѓународната награда „Ман Букер“ во 2015 година. Неколку од неговите дела, вклучувајќи ги и неговите романи „Сатанатанго“ и „Меланхолијата на отпорот“, се адаптирани во играни филмови.

Роден во Ѓула, Унгарија, во 1954 година, Краснахоркаи првпат остави трага со својот дебитантски роман од 1985 година, „Сатанатанго“, мрачен и хипнотизирачки портрет на рурална заедница што се распаѓа. Романот ќе ја освои меѓународната награда „Ман Букер“ на англиски јазик речиси три децении подоцна, во 2013 година.

Често опишуван како постмодерен, Краснахоркаи е познат по своите долги, завиткани реченици, дистописки и меланхолични теми и видот на неуморен интензитет што ги натера критичарите да го споредуваат со Гогољ, Мелвил и Кафка. „Сатанахоркаи“ беше позната адаптирана во седумчасовен филм од режисерот Бела Тар, со кого Краснахоркаи имаше долго креативно партнерство.

„Краснахоркаи е голем епски писател во централноевропската традиција што се протега од Кафка до Томас Бернхард и се карактеризира со апсурдизам и гротескна ексцесност“, рече Андерс Олсон, претседател на Нобеловиот комитет.