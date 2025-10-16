чет, 16 октомври, 2025

Кулинарска емисија наместо вести – MРTВ вчера не го емитуваше централниот дневник

За што точно се работи, засега нема официјален одговор од јавниот сервис, односно од главниот и одговорен уредник, Драган Николовски, кого Мета.мк го исконтактира со порака и телефонски

МетаОд: Мета

-

PBS Macedonian Radio Television, MRTV. Photo: M4r51n, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Македонската радио-телевизија (МРТ) вчера не го емитуваше централниот ТВ дневник, без објаснување од кои причини се случило тоа. Дел од медиумите велат дека можно е да станува збор за технички проблеми, но тие информации се непотврдени.

За што точно станува збор засега нема официјален одговор од јавниот сервис, односно од главниот и одговорен уредник, Драган Николовски, кого Мета.мк го исконтактира со порака и телефонски.

По вестите беше најавено во програмата дека ќе се емитува емисија, односно соочување на кандидатите за градоначалници на локалните избори 2025 со наслов „Локални избори 2025 – изборни соочувања“. Наместо тоа, беше емитуван филмот „Дами во боја на лаванда“ закажан за од 23 часот.

Денеска на МРТВ 1 се емитуваа утрински вести од 10 часот, со слика и тон, без технички проблеми. На нивната веб-страница, пак, се објавуваат содржини и вести и снимени емисии.

Вчера наместо централен ТВ дневник, била емитувана кулинарска емисија и филм.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Трка за младите гласачи, партиите ветуваат училишта, младински центри и платенo практикантство

Во пресрет на локалните избори 2025 година, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и Левица ги презентираа своите програми за идниот развој на Скопје, во кои се најавуваат...
Повеќе
Македонија

Се проверува дали МРТВ е под сајбер напад – вестите не биле емитувани поради „сериозни технички проблеми“

Откако Македонската радио-телевизија вчера не го емитуваше централното издание на ТВ дневникот во 19 и 30, но и она претходно од 17 часот, како...
Повеќе

Најнови

Македонија

Министерството за култура ја обвини СДСМ за рушењето на спомен-куќата на Малески

Кривична пријава ќе добие работникот кој вчера, со работна машина, додека изведувал градежни работи, го поткопал темелот од јужниот ѕид на куќата-музеј на Владо Малески во Велешта, струшко, а која претставува...
Повеќе
Македонија

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Основниот граѓански суд Скопје донесе одлука со која се забранува најавениот штрајк на контролорите на летање што требаше да се одржи од 20 до 24 октомври. Судот ја носи одлуката по претставка...
Повеќе
Македонија

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор

Владо Петров не е починат во притвор, впрочем ниту еден од полициските службеници не бил и не е во притвор, туку сите се со мерки, велат од ОЈО ГОКК, пишува „Вистиномер“.  Во...
Повеќе
Македонија

Ѓорѓиевски со различен рок за паркот во „Вардариште“ во програмата и во дебатата со Шукова

Двајцата претенденти за градоначалник на Скопје од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ, Орце Ѓорѓиевски и Каја Шукова иако имаат повеќе заеднички точки околу проблемот со управување со отпад во Скопје, имаат и...
Повеќе

Министерството за култура ја обвини СДСМ за рушењето на спомен-куќата на Малески

Кривична пријава ќе добие работникот кој вчера, со работна машина, додека изведувал градежни работи, го поткопал темелот од јужниот ѕид на куќата-музеј на Владо Малески во Велешта, струшко, а...

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор

Ѓорѓиевски со различен рок за паркот во „Вардариште“ во програмата и во дебатата со Шукова

Хелсиншкиот комитет за човекови права реагира на злоупотребата на деца во политичките активности

Трка за младите гласачи, партиите ветуваат училишта, младински центри и платенo практикантство

Се проверува дали МРТВ е под сајбер напад – вестите не биле емитувани поради „сериозни технички проблеми“

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Министерството за култура ја обвини СДСМ за рушењето на спомен-куќата на Малески

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор