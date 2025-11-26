Девет кучиња со чип, кои имаат сопственици се згрижени во „Лајка“ во последните недели, откако претходно биле исфрлени на улица. Од таму велат дека сопствениците не се заинтересирани да си ги земат и да се грижат за нив, а институциите не се ни обидуваат да ја исправат законската дупка во која напуштањето милениче е прекршок, но за него нема казна.

Од градското претпријатие посочуваат дека трендот на пронаоѓање кучиња со активен чип на улица е континуиран, а со оглед на тоа дека дел од сопствениците одбиваат да си ги преземат и ги оставаат во „Лајка“ создаваат дополнителен притисок врз капацитетите на прифатилиштето.

„Девет кучињата се заловени во последниот период, кои имаат сопственик што свесно и несоодветно ги напуштил. Секое од овие кучиња е потенцијален производител на нови легла на улица — што води до зголемување на бројот на напуштени миленици, нови генерации кои ќе страдаат и уште поголеми проблеми за заедницата“, велат од „Лајка“.

Напуштањето на кучиња претставува кршење на Законот за заштита и благосостојба на животните, но за ваквите случаи не постојат предвидени прекршочни мерки кои би ги санкционирале сопствениците што свесно ги напуштаат своите миленици. Токму затоа, кучињата со микрочип кои се оставени да талкаат завршуваат кај нас — и тоа е системски проблем што мора да се решава.

„И покрај недостатокот на законски механизми, мора да постои минимум етичка обврска кај секој сопственик. Ако сте ја презеле одговорноста да чувате куче, оставате трага: микрочип, име, адреса. Но оставате и обврска. Доколку повеќе не можете да се грижите, должни сте да најдете соодветно решение: да контактирате прифатилиште, да побарате помош, да најдете нов дом, но никогаш да не го оставите миленикот на улица,“, посочуваат од претпријатието.

Од таму апелираат дека е неопходно подобрување на системските решенија и јакнење на свеста за одговорно сопствеништво бидејќи напуштањето миленик не смее да биде опција.