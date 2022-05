Кучето Патрон, трагач на мини, кој откри повеќе од 200 вакви експлозиви по почетокот на војната во Украина, доби орден за неговата служба за земјата.

На 2 и пол годишниот Џек Расел териер одликувањето му го врачи лично украинскиот претседател, Володимир Зеленски, на церемонија во Киев, пренсе Би-би-си.

Patron received his recognition. Among those who save the lives of 🇺🇦 every day are four-legged heroes. The most famous among them is Patron, a bomb-sniffing dog. In the presence of @JustinTrudeau, @ZelenskyyUa presented him an award “For Dedicated Work in the #UAarmy“. pic.twitter.com/mssSTlfIKW

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 9, 2022