Кубанските сили убија четири лица и ранија шест други кои впловија во кубанските води со глисер регистриран во Флорида и отворија оган врз кубанска патрола, соопшти кубанската влада во време на зголемени тензии со САД. Министерството за внатрешни работи на Куба соопшти дека групата била составена од антивладини Кубанци, од кои некои претходно биле барани за планирање напади. Тие дошле од САД облечени во камуфлажна облека и вооружени со автоматски пушки, пиштоли, рачно изработени експлозиви, балистички елеци и телескопски нишани.

Дополнителен осомничен Кубанец е приведен на кубанска територија во врска со заговорот, се вели во соопштението.

„Според прелиминарните изјави од притворените, тие имале намера да извршат инфилтрација за терористички цели“, се вели во официјалното соопштение на Министерството за внатрешни работи.

Ранетите се евакуирани и им е дадена медицинска помош, додека командантот на кубанската патрола е исто така ранет, соопшти министерството.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, им изјави на новинарите дека тоа не е операција на САД и дека не е вклучен никаков персонал од американската влада. Кубанските власти ги информираа САД за инцидентот, но американската амбасада во Хавана ќе се обиде независно да потврди што се случило, рече Рубио.

„Ќе имаме свои информации за ова, ќе откриеме точно што се случило и има голем број работи што можеа да се случат тука“, рече Рубио.

„Доволно е да се каже дека е многу невообичаено да се видат престрелки на отворено море како тоа“, рече тој.

Инцидентот се случил откако САД ги блокираа практично сите испораки на нафта до островот, зголемувајќи го притисокот врз комунистичката влада.

Американските сили го заробија венецуелскиот претседател Николас Мадуро во Каракас на 3 јануари, отстранувајќи го од власт клучниот кубански сојузник, а Рубио ја повтори својата реторика против кубанската влада во среда, нарекувајќи го статус квото неодржливо и велејќи дека Куба треба драматично да се промени.

Кубанските егзиланти кои се во голема мера концентрирани во Мајами долго време сонуваа да ја соборат кубанската влада или да го видат нејзиниот пад и во минатото коваа заговор против владата што ја воспостави покојниот револуционерен лидер Фидел Кастро, кој почина во 2016 година на 90-годишна возраст.