Куба се бори со прекини на електричната енергија кои создаваат катастрофални последици во целата земја, бидејќи ефективната блокада на нафта од страна на Соединетите Американски Држави ги исцрпе залихите на гориво. Но, оваа криза може да ја забрза и револуцијата на чиста енергија поддржана од Кина, која тивко се одвива во карипската нација.

Куба во моментов спроведува една од најбрзите соларни револуции на планетата, со помош на Кина, според податоците од енергетскиот тинк-тенк „Ембер“. Увозот на кинески соларни панели и батерии се зголеми во текот на изминатата година и, со кинески инвестиции, Куба изгради десетици соларни паркови.

Земјата сè уште е во голема мера зависна од фосилните горива, но некои експерти веруваат дека интензивниот притисок од САД – со закани за преземање на контролата врз островот – може да го забрза патот на Куба кон чиста енергија. Повеќе обновливи извори на енергија значат помала зависност од увоз на гориво, помагајќи да се отстрани оваа кочница, рече Кевин Кешман, економист во Проектот за безбедност на транзицијата, истражувачка организација на САД и Велика Британија.

Други предупредуваат дека енергетската ситуација на Куба е толку мрачна, нејзината мрежа толку уништена, а нејзината економска состојба толку лоша, што обновливите извори на енергија можат да бидат само мал дел од сложувалката во моментов. Во меѓувреме, долгите и деструктивни прекини на електричната енергија продолжуваат, а повеќето обични Кубанци сè уште не ги почувствувале придобивките од сончевиот бран.

„Револуцијата на чиста енергија звучи убаво на хартија, но мора да имате ресурси“, рече Рикардо Торес, кубански економист на Американскиот универзитет во Вашингтон.

Нафтата е ‘рбетот на кубанскиот електроенергетски систем и поголемиот дел од неа се увезува. Во 1980-тите, таа доаѓаше главно од Советскиот Сојуз. Кога тој падна во 1990-тите, Куба се префрли на Венецуела, со уникатен договор каде што Куба испраќаше медицински професионалци во Венецуела во замена за нафта.

На почетокот на јануари, откако администрацијата на Трамп го зароби претседателот на Венецуела, го прекина ова снабдување со нафта. Кратко потоа, увозот во Куба од други добавувачи на нафта, вклучувајќи го и Мексико, исто така пресуши откако САД им се заканија со дополнителни тарифи.

Влијанијата беа катастрофални. Во март, земјата доживеа три национални прекини на електричната енергија, со што се прекина електричната енергија за нејзините околу 10 милиони жители. Ѓубрето се натрупуваше на улиците, болничките ординации беа ограничени, а луѓето гореа дрва за готвење.

Ова е најлошата енергетска криза во Куба во последните децении, но прекините во електричната енергија се дел од секојдневниот живот со години, бидејќи застарената електрична инфраструктура на земјата често се повлекува под товарот на побарувачката што не може да ја задоволи.

Кризата достигна нови нивоа во 2024 година, со повеќедневни прекини во целата земја. Тоа означи пресвртница, рече Торес, и беше годината кога соларната енергија почна да се развива, промовирана од кубанската влада како решение за енергетските проблеми.