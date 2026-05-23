Куба претставува „закана за националната безбедност“ на САД, а шансите за постигнување мирен договор се „многу мали“, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио, пренесува Би-Би-Си Њуз.

Неговите коментари доаѓаат само еден ден откако САД покренаа обвинение против поранешниот кубански претседател Раул Кастро за соборувањето на два авиона во 1996 година, при што загинале американски државјани. Рубио рече дека Вашингтон и натаму преферира „дипломатско решение“, но предупреди дека претседателот Доналд Трамп има право и обврска да ја заштити земјата од каква било закана.

Говорејќи пред новинарите во четвртокот, Рубио изјави дека дипломатијата „останува наш приоритет со Куба“, но додаде дека е „веројатноста тоа да се случи, со оглед на тоа со кого имаме работа во моментов, не е голема“. Тој исто така ја обвини Куба дека е „еден од водечките спонзори на тероризмот во целиот регион“, што Родригез жестоко го негираше во објава на „Икс“.

Кубанскиот министер за надворешни работи го критикуваше Рубио дека се обидува да „поттикне воена агресија“ и ја обвини американската влада дека „сурово и систематски“ ја напаѓа неговата земја.

Куба се соочува со енергетска криза, дополнително влошена од ефективната американска блокада на нафта, додека е под притисок од администрацијата на Трамп да постигне договор. Граѓаните на Куба во последните месеци се соочуваат со долготрајни прекини на електрична енергија и недостиг на храна.

Рубио изјави дека земјата прифатила американска понуда за хуманитарна помош вредна 100 милиони долари.

Обвинението против поранешниот кубански претседател, објавено во средата, според дел од аналитичарите потсетува на потезите на Трамп против венецуелскиот претседател Николас Мадуро во јануари.

На прашањето од новинарите дали и како неговата администрација ќе го донесе Кастро во САД за да се соочи со обвиненијата, Рубио одговори дека нема да зборува за како ќе се одвива дејството, додавајќи „ако навистина се обидуваме да го донесеме, зошто би им кажал на медиумите какви ни се плановите?“

Во четвртокот, Рубио на „Икс“ објави и дека САД ја уапсиле Адис Ластрес Морера, сестра на еден од високите функционери на кубански воен конгломерат кој контролира голем дел од профитабилните сектори на економијата во земјата. Според Рубио, Морера живеела во Флорида, а истовремено му помагала на „комунистичкиот режим“ во Хавана. Таа била уапсена од имиграциските служби и ќе остане во притвор додека трае постапката за депортација.

Говорејќи пред новинарите во Овалната соба, Трамп изјави дека Куба е „пропадната држава“ и дека неговата администрација се обидува да ѝ помогне „од хуманитарни причини“. Тој рече дека Американците со кубанско потекло „сакаат да се вратат во својата земја“ и да помогнат Куба да успее.