Холандски крузер со епидемија на хантавирус ќе отплови кон Канарските Острови, соопшти шпанското Министерство за здравство.

Би-Би-Си објави дека двајца членови на екипажот, вклучувајќи го и наводно британскиот лекар на бродот, имаат потреба од итна медицинска помош и требало да бидат евакуирани со болнички авион на Канарските Острови во вторник. Трето лице поврзано со починатиот германски државјанин, исто така, требало да биде евакуирано.

Службениците утврдуваат кои патници имаат потреба од итна евакуација.

Тројца патници кои се наоѓале на бродот „МВ Хондиус“ загинаа откако тој отплови од Аргентина пред околу еден месец.

Седум случаи на хантавирус досега се идентификувани, а два се потврдени, кај луѓе кои биле на бродот според најновото ажурирање на Светската здравствена организација (СЗО).

Двата потврдени случаи се Холанѓанка, која е меѓу починатите, и 69-годишна државјанка на Велика Британија која била евакуирана во Јужна Африка на медицински третман.

Сопругот на жената исто така почина, но тој не е потврден случај, ниту пак е германскиот државјанин кој почина на 2 мај.

Министерството за здравство на Јужна Африка соопшти дека двата потврдени случаи се поврзани со типот на хантавирус од Андите a познато е дека тој вид се пренесува од човек на човек помеѓу луѓе во близок контакт.

Околу 149 лица од 23 земји останаа на бродот под „строги мерки на претпазливост“, соопшти операторот на бродот „Оушнвајд експедишн“.

Шпанското министерство за здравство соопшти дека преостанатите патници ќе продолжат кон Канарските Острови, каде што се очекува да пристигнат во рок од три до четири дена, додавајќи дека точното пристаниште сè уште не е одлучено.

Организаторката за крстарење „Оушнвајд експедишн“ изјави дека нивниот план е да отплови до „Гран Канарија или Тенерифе“.

„Канарските Острови се најблиската локација со потребните капацитети. Шпанија има морална и правна обврска да им помогне на овие луѓе, меѓу кои има и неколку шпански граѓани“, се додава во соопштението.

По пристигнувањето на Канарските Острови, екипажот и патниците ќе бидат прегледани, ќе им се пружи потребната грижа, а потоа ќе можат да го започнат своето патување назад дома, се вели во соопштението на шпанското Министерство за здравство.

Сите интеракции со оние што биле на бродот „Хондиус“ ќе се одвиваат во „специјални простори и транспорти специјално поставени за оваа ситуација“, соопшти министерството.

Ова е за да се помогне во „избегнување на секаков контакт со локалното население и обезбедување на безбедноста на здравствениот персонал“.

Хантавирусот обично се шири од глодари , но СЗО соопшти дека можел да се прошири меѓу „навистина блиски контакти“ на бродот. Нагласи дека ризикот за јавноста е низок.