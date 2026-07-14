Случајот со насилството врз 14-годишно девојче во Куманово е целосно расчистен, а Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 18-годишната П.А. од селото Лојане, општина Липково, како и против две малолетнички на возраст од 14 и 15 години од Куманово. Тие се сомничат дека го сториле кривичното дело „насилство“, казниво по член 386 став 3 од Кривичниот законик.

Според информациите од полицијата, инцидентот се случил на 13 март 2026 година околу 18 часот. Осомничените ја повикале 14-годишната малолетничка да излезе од нејзиниот дом, по што ја убедиле да влезе во просторија во близина на спортскиот центар „Соколана“ во Куманово.

Откако влегла во просторијата, девојчето најпрвин било изложено на навреди и понижување, а потоа трите осомничени физички ја нападнале. За време на нападот, една од нив со мобилен телефон го снимала целиот настан.

По извршеното насилство, пријавените ѝ упатиле сериозни закани на малолетничката, барајќи од неа да не го пријавува случајот во полиција и никому да не зборува за снимката. Притоа ѝ се заканиле дека, доколку го стори тоа или ако видеото стане познато, ќе ѝ се случат уште потешки последици.

По преземените истражни мерки и обезбедените докази, СВР Куманово го расчисти случајот и до надлежното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против трите осомничени.