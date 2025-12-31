Сопственикот и управител на угостителскиот објект „Јужна пруга“ во Скопје, доби кривична пријава од Основното јавно обвинителство заради тоа што и покрај тоа што имал решение за забрана за работа, го отворил својот ресторан и продолжил да работи. Објектот бил затврен со решение од инспектор за животна средина од Општина Аеродром и му била изречена забрана за вршење на дејност, што било истакнато и на влезната врата на објектот. Сопственикот, го симнал решението, а при контрола инспекторите констатирале дека угостителскиот објект и покрај изречената забрана продолжува да работи и во него се присутни гости.

„Со тоа што продолжил да врши угостителска дејност иако не исполнувал услови за тоа, осомничениот манифестирал непочитување на службените акти, нарушувајќи службена функција на издадениот акт – решение и попречувајќи го нормалното функционирање на државните и јавните институции,“ стои во соопштението од ОЈО.

Јавниот обвинител побара од Судот да определи и мерка на претпазливост додека трае кривичната постапка, односно да изрече забрана осомничениот да врши дејност давање угостителски услуги и во целост да го спроведе Решението на надлежните инспекциски служби.