Основното јавно обвинителство во Кавадарци поведе постапка против 30-годишна државјанка на Хрватска со привремен престој во Кавадарци, која е осомничена дека сторила кривично дело телесна повреда. Таа, на 25 јануари утрото, пијана, со присуство на 2,61 промили алкохол во крвта, го повредила својот сопруг. Како што информираат од Обвинителството, по вербална расправија, зела нож од кујната и го прободела оштетениот во левото и во десното рамо, а потоа го гребела по вратот и телото.

За жената јавниот обвинител, до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Кавадарци достави предлог за определување мерка притвор.