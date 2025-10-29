сре, 29 октомври, 2025

Кривична пријава против поранешен директор, заменик директор и вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство за „проневера во службата“

СВР Скопје до ОЈО Скопје поднесе кривична пријава против З.А., поранешен директор на Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело „проневера во службата“ по член 354 став 1 од КЗ,  Ф.М., поранешен заменик директор во агенцијата поради сомнение за сторено кривично дело „проневера во службата“

МетаОд: Мета

-

Фото: Фејсбук профил на МВР

СВР Скопје до ОЈО Скопје поднесе кривична пријава против З.А., поранешен директор на Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело „проневера во службата“ по член 354 став 1 од КЗ,  Ф.М., поранешен заменик директор во агенцијата поради сомнение за сторено кривично дело „проневера во службата“ по член 354 во врска со член 24 од КЗ „помагање“ и против Л.У., А.Р., Е.Т., А.Б. и А.Б., вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело „проневера во службата“ по член 354 во врска со член 24 од КЗ „помагање“.

З.А. во својство на директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, во периодот од 2017 до 2020 година, во повеќе наврати, со намера противправно да прибави за себе парични средства кои му биле доверени во службата, за службени патувања во странство на кои истиот присуствувал, примал дневници во висина од 50 отсто, иако согласно Уредба за изменување на Уредбата за издатоците на службени патувања и службени патувања во странство требало да прима само 20 отсто, бидејќи трошоците за сместување и исхрана не паѓале на товар на институцијата.

Ф.М. во својство на заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство со потпишување на решенијата за одобрување на службени патувања во странство му помогнал на З.А. противправно да ги присвои парите, а Л.А., А.Р. и Е.Т. во повеќе наврати, спротивно на наведената Уредба, изготвиле решенија за одобрување на службено патување во странство на име на З.А., врз основа на кои решенија А.Б. и А.Б. одобриле исплаќање на паричните средства врз основа на претходно изготвените решенија, иако знаеле и биле свесни дека решенијата не се донесени согласно уредбата, постапиле по решенијата и му ги исплатиле парите, со што му помогнале на З.А. да се стекне со противправна имотна корист во вкупен износ од 62.530 денари, а на штета на буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

ПОВРЗАНО

Македонија

Жител на Челопек осомничен за насилство и загрозување на сигурноста на најблиските

Основното јавно обвинителство Тетово поведе постапка против едно лице за кривични дела – Загрозување на сигурноста од член 144 став 3 во врска со...
Повеќе
Македонија

Обвинителство: Има наводи за изборен поткуп и за прекршување на изборниот молк

Во текот на вчерашниот ден, има поединечни настани со наводи за изборен поткуп евидентирани во ОЈО Велес, ОЈО Прилеп, ОЈО Крива Паланка и ОЈО...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Глобалното затоплување убива по еден човек секоја минута

Зголемувањето на глобалната температура убива по едно лице во минута низ целиот свет, открива голем извештај за влијанието на климатската криза врз здравјето. Во него се вели дека зависноста на светот од...
Повеќе
Економија

Големи удари врз Руската економија: Најголемите купувачи на нафта ги прекинаа новите нарачки по санкциите на САД

Руската економија се соочува со нов сериозен удар, откако неколку од нејзините најголеми купувачи на нафта, меѓу кои и Индија, одлучија да ги прекинат новите нарачки на сурова нафта од Русија....
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против поранешен директор, заменик директор и вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство за „проневера во службата“

СВР Скопје до ОЈО Скопје поднесе кривична пријава против З.А., поранешен директор на Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело „проневера во службата“ по член 354 став...
Повеќе
Култура

Фестивалот „Прво, па женско“ ќе се одржува на 30 октомври, на 1 и на 15 ноември

Фестивалот за феминистичка култура и акција „Прво, па женско“ го најавува враќањето на својата QUEER програма која, во рамки на тринаесеттото издание на фестивалот, ќе вклучи изложби, разговори, работилници и перформанси...
Повеќе

Глобалното затоплување убива по еден човек секоја минута

Зголемувањето на глобалната температура убива по едно лице во минута низ целиот свет, открива голем извештај за влијанието на климатската криза врз здравјето. Во него се вели дека зависноста на...

Големи удари врз Руската економија: Најголемите купувачи на нафта ги прекинаа новите нарачки по санкциите на САД

Кривична пријава против поранешен директор, заменик директор и вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство за „проневера во службата“

Фестивалот „Прво, па женско“ ќе се одржува на 30 октомври, на 1 и на 15 ноември

Директорот и управителот на „Комунална хигиена“ добија 30 дена притвор

Нови израелски напади врз Газа, убиени 33 Палестинци

Лажни пријави за бомби во училишта во Скопје и Куманово

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Глобалното затоплување убива по еден човек секоја минута

Големи удари врз Руската економија: Најголемите купувачи на нафта ги прекинаа новите нарачки по санкциите на САД

Фестивалот „Прво, па женско“ ќе се одржува на 30 октомври, на 1 и на 15 ноември