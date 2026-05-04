Единицата за внатрешни работи Ѓорче Петров при СВР Скопје поднесе кривична пријава против четири малолетнички од Скопје, поради сомнение дека извршиле две кривични дела „насилство“, предвидени и казниви според член 386 од Кривичниот законик.

Како што информираат од полицијата, кривичната пријава била поднесена на 29 април 2026 година до Основното јавно обвинителство Скопје. Пријавата се однесува на една 17-годишна и три 14-годишни малолетнички, сите од Скопје.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, станува збор за два одделни настани што се случиле на 27 и 30 март годинава. Во двата случаи, пријавените малолетнички физички нападнале 13-годишно девојче. Од настаните, како што соопштуваат од полицијата, биле направени видео-запис и фотографии, кои потоа биле објавени на социјална мрежа.

Од СВР Скопје информираат дека кривичната пријава е доставена до Основното јавно обвинителство Скопје и дека понатамошното постапување ќе се води согласно Законот за правда за децата.

Полицијата најави дека во текот на утрешниот ден, 5 мај 2026 година, СВР Скопје ќе поднесе кривична пријава и против родители на инволвираните малолетници.

Случајот повторно го отвора прашањето за насилството меѓу младите, но и за објавувањето снимки и фотографии од вакви инциденти на социјалните мрежи, што дополнително може да ја влоши состојбата на жртвите и да го прошири кругот на штетни последици.