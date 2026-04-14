Во однос на повеќе новинарски прашања поврзани со судските процеси против осуденото лице Н.Г., поврзани со повеќе предмети кој ги застапуваше поранешното Специјално јавно обвинителство, ја информираме јавноста дека во моментов, против осуденото лице се активни две потерници за извршување на санкции, соопштуваат од Кривичниот суд.

„Насилство во Центар“, со пресуда, а за која е оформен предмет за извршување на затворска казна во траење од 1 година и 6 месеци, чие извршување застарува на 10.09.2027 година, како и предметот познат како „Плацеви на Водно“, со пресуда, за кој е оформен предмет за извршување на затворска казна, со единствена казна затвор од 9 години, чие извршување застарува на 14.02.2043 година“, се наведува во соопштението од Основен кривичен суд.

За истиот предмет е изречена и парична казна која не е наплатена, а истата е заменета со казна затвор во траење од 180 дена, а нејзиното извршување застарува на 14.02.2027 година.

„Во однос на предметот познат како „Тенк“, со пресуда, а за кој е оформен предмет за извршување на казна затвор во траење од 2 години, ја известуваме јавноста дека извршувањето на казната е застарено на 16.10.2024 година, поради исполнување на роковите утврдени со Кривичниот законик. Имено со оваа пресуда Н.Г. е огласен за виновен за сторено кривично дело Примање награда за против законито влијние од чл. 359 ст.2 од КЗ и осуден на казна затвор во траење од 2 години, која пресуда е правосилна од 4.10.2018 година. Апсолутна застареност за извршување на оваа пресуда согласно одредбите од чл. 109 и чл. 111 од КЗ, настапила на 04.10.2024 година. Поради тоа, судот по службена должност донел решение за апсолутна застареност на извршувањето на санкцијата. Активни се и предмети во кои на истото лице му се суди во отсуство, со оглед дека не е достапно за органите на прогонот, и тоа предметите познати во јавноста како „Титаник“ и „Талир 2“, се додава во соопштението од Кривичен суд.